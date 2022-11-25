https://ria.ru/20221125/ukraina-1834116245.html
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.11.2022
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 198 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:20
2022-11-25T09:20
2022-11-25T09:20
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 198 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Троицкое, Минеральное, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 38 обстрелов.
https://ria.ru/20221125/donetsk-1834111056.html
https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 198 боеприпасов