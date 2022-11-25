https://ria.ru/20221125/ukraina-1834116245.html

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.11.2022

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 198 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:20

2022-11-25T09:20

2022-11-25T09:20

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 198 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Троицкое, Минеральное, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 38 обстрелов.

https://ria.ru/20221125/donetsk-1834111056.html

https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк