https://ria.ru/20221125/ukraina-1834108866.html
"Укрэнерго" хочет импортировать электроэнергию из ЕС
"Укрэнерго" хочет импортировать электроэнергию из ЕС - РИА Новости, 25.11.2022
"Укрэнерго" хочет импортировать электроэнергию из ЕС
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:12
2022-11-25T08:12
2022-11-25T08:12
денис шмыгаль
украина
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укрэнерго
евросоюз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт."Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту - это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт", - приводит слова Кудрицкого издание "УНН".Он отметил, что для обеспечения такого импорта нужны специальные механизмы, поскольку цена электроэнергии в Европе выше цены на Украине, такой механизм уже разрабатывается.Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/elektrichestvo-1834008834.html
https://ria.ru/20221123/otklyuchenie-1833692582.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, украина, европа, укрэнерго, евросоюз, вооруженные силы рф, в мире
Денис Шмыгаль, Украина, Европа, Укрэнерго, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, В мире
"Укрэнерго" хочет импортировать электроэнергию из ЕС
В "Укрэнерго" разработают механизм импорта электроэнергии из Европы