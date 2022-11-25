https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

Остановить саморазрушение Украины невозможно

Остановить саморазрушение Украины невозможно - РИА Новости, 25.11.2022

Остановить саморазрушение Украины невозможно

Украина пытается порвать со своим прошлым — одесские власти решили снести памятник Екатерине Второй. Монумент стоял на красивейшей площади города, но теперь его РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:06

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украина

одесса

россия

екатерина ii

специальная военная операция на украине

история

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Украина пытается порвать со своим прошлым — одесские власти решили снести памятник Екатерине Второй. Монумент стоял на красивейшей площади города, но теперь его уберут — чтобы потом поместить в еще не созданный "парк имперского и советского прошлого". Туда же уедет и одесский памятник Суворову — копия памятника из Измаила.Памятник основательнице города (кроме императрицы, на нем есть еще и фигуры четырех основателей, включая де Рибаса и Потемкина) давно уже ненавидят как символ русского угнетения украинского народа, хотя никакого такого народа на месте Одессы в конце XVIII века не проживало. В русском городе на Черном море, одном из главных городов нашей страны, уже не впервые расправляются с памятью Екатерины Великой — первый раз от памятника решили избавиться спустя 17 лет после его установки. Сразу же после Февральской революции его задрапировали (тогда же в Киеве снесли памятник убитому в этом городе премьер-министру Столыпину), а еще спустя три года снесли. И восстановили только в 2007-м — вопреки протестам украинствующих националистов и президента Ющенко. Попытки "убрать Екатерину" предпринимались еще до 2014-го, а в этом году памятник хотели снести с самого начала спецоперации.Одесские депутаты какое-то время держались, но потом мэр провел опрос граждан — и все было решено. Одесса расстается с императрицей, чтобы наконец-то порвать с имперским прошлым и Россией. То есть с самой собой, потому что никакой другой Одессы не существует.Понятно, что город заставили идти по пути всей Украины, которая сносит все свои памятники. Начинали в 90-е годы с Ленина, а в последний год взялись за Пушкина, Жукова, Суворова, Булгакова. Нет уже и памятника 300-летию воссоединения Украины с Россией — потому что не было никакого воссоединения, был захват клятыми москалями? Малороссийскую часть русского народа и великороссов, живущих на Украине, учат выдуманной "истории Украины", отрывая от собственного народа и собственной истории.Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, СССР — все перевирается, переписывается с единственной целью — доказать существование отдельного украинского народа (или еще грубее — "настоящих русских"), веками страдавшего от северных угнетателей и захватчиков. Отрицается все — и единая вера, и общая культура, и имперское прошлое, и советский опыт. Не нужны ни Хрущев с Брежневым, ни Подгорный с Щербицким — все враги или те, кто работал на врага. Прекрасная малороссийская сельская культура, являющаяся неотъемлемой частью большой русской культуры, отделяется и противопоставляется русской — но не для того, чтобы развивать и поддерживать "украинство". Нет — для того, чтобы воспитать манкуртов, людей без прошлого, людей с фальшивым прошлым, тех, кто ненавидит язык и культуру своих собственных предков.Только очень наивные люди могут думать, что это называется "процессом становления политической нации" и "формирования национальной культуры" — нет, весь смысл этого только в уничтожении русского народа. Уничтожении изнутри, путем раскола его на части, противопоставления этих частей и стравливания их. Когда говорят о том, что в России живет несколько миллионов украинцев, это просто смешно — потому что у нас все "украинцы", ведь малороссы и великороссы суть единый народ. Разделение сначала территории, а потом и народа — главная угроза для всех нас.Именно понимание этого огромным большинством наших граждан и является главным залогом нашей победы — против такой угрозы народ встает и объединяется, даже если одолеть ее уже можно только в формате, по сути, гражданской войны. Русский народ гораздо сильнее и государства, и власти, и международных обстоятельств — когда он чувствует угрозу своему будущему, когда он понимает, что у него нет альтернативы восстановлению своего единства.И именно поэтому памятник Екатерине Великой снова будет стоять на одесской площади — вернувшись в великий русский черноморский город.

https://ria.ru/20221124/odessa-1834054074.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805601124.html

https://ria.ru/20221114/odessa-1831333092.html

https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832483059.html

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авторы, украина, одесса, россия, екатерина ii, история