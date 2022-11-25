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Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета - РИА Новости, 25.11.2022
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:03
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россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин.Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР. Кроме того, в ресурс не будут вносить данные о гражданах, "не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".Президент назначил Минобороны координатором нового портала.Глава государства поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря обеспечить перевод сведений о гражданах из документов военкоматов в электронно-цифровую форму.ФНС и Минобороны должны будут идентифицировать россиян, состоящих на воинском учете, а также тех, кто без основания не состоит на нем и не пребывает в запасе.
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Россия
15:03 25.11.2022 (обновлено: 17:47 25.11.2022)
 
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета

Президент Путин поручил создать информресурс для актуализации документов воинского учета

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе при участии Министерства обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", — говорится в документе.

Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР.
Кроме того, в ресурс не будут вносить данные о гражданах, "не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".
Президент назначил Минобороны координатором нового портала.
Глава государства поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря обеспечить перевод сведений о гражданах из документов военкоматов в электронно-цифровую форму.
ФНС и Минобороны должны будут идентифицировать россиян, состоящих на воинском учете, а также тех, кто без основания не состоит на нем и не пребывает в запасе.
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