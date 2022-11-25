https://ria.ru/20221125/ukaz-1834231615.html
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета - РИА Новости, 25.11.2022
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:03
2022-11-25T15:03
2022-11-25T17:47
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин.Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР. Кроме того, в ресурс не будут вносить данные о гражданах, "не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".Президент назначил Минобороны координатором нового портала.Глава государства поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря обеспечить перевод сведений о гражданах из документов военкоматов в электронно-цифровую форму.ФНС и Минобороны должны будут идентифицировать россиян, состоящих на воинском учете, а также тех, кто без основания не состоит на нем и не пребывает в запасе.
https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия
15:03 25.11.2022 (обновлено: 17:47 25.11.2022)
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
Президент Путин поручил создать информресурс для актуализации документов воинского учета
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ
об этом подписал президент Владимир Путин.
"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе при участии Министерства обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", — говорится в документе.
Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ
и СВР
.
Кроме того, в ресурс не будут вносить данные о гражданах, "не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".
Президент назначил Минобороны координатором нового портала.
Глава государства поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря обеспечить перевод сведений о гражданах из документов военкоматов в электронно-цифровую форму.
ФНС и Минобороны должны будут идентифицировать россиян, состоящих на воинском учете, а также тех, кто без основания не состоит на нем и не пребывает в запасе.