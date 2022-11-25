https://ria.ru/20221125/ukaz-1834231615.html

Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета

Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета - РИА Новости, 25.11.2022

Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета

В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:03

2022-11-25T15:03

2022-11-25T17:47

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин.Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР. Кроме того, в ресурс не будут вносить данные о гражданах, "не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".Президент назначил Минобороны координатором нового портала.Глава государства поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря обеспечить перевод сведений о гражданах из документов военкоматов в электронно-цифровую форму.ФНС и Минобороны должны будут идентифицировать россиян, состоящих на воинском учете, а также тех, кто без основания не состоит на нем и не пребывает в запасе.

https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия