https://ria.ru/20221125/udar-1834132249.html

Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии

Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии - РИА Новости, 25.11.2022

Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии

Информация об ударе ВС Турции по наблюдательному пункту США на севере Сирии не соответствует действительности, сообщил министр национальной обороны Турции... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:37

2022-11-25T10:37

2022-11-25T10:37

в мире

хулуси акар

турция

сша

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Информация об ударе ВС Турции по наблюдательному пункту США на севере Сирии не соответствует действительности, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В социальных сетях появилась информация о том, что ВС Турции якобы нанесли удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии в рамках воздушной операции "Коготь-меч"."Для нас не может быть и речи о том, чтобы причинять вред силам коалиции или гражданским лицам. У нас есть только одна цель, и это террористы. Где бы ни находился террорист, это наша цель", - приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

https://ria.ru/20221125/operatsiya-1834122605.html

турция

сша

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Влада Копылова

в мире, хулуси акар, турция, сша