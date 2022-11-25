https://ria.ru/20221125/udar-1834132249.html
Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии
Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии - РИА Новости, 25.11.2022
Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии
Информация об ударе ВС Турции по наблюдательному пункту США на севере Сирии не соответствует действительности, сообщил министр национальной обороны Турции... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:37
2022-11-25T10:37
2022-11-25T10:37
в мире
хулуси акар
турция
сша
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Информация об ударе ВС Турции по наблюдательному пункту США на севере Сирии не соответствует действительности, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В социальных сетях появилась информация о том, что ВС Турции якобы нанесли удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии в рамках воздушной операции "Коготь-меч"."Для нас не может быть и речи о том, чтобы причинять вред силам коалиции или гражданским лицам. У нас есть только одна цель, и это террористы. Где бы ни находился террорист, это наша цель", - приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20221125/operatsiya-1834122605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хулуси акар, турция, сша
В мире, Хулуси Акар, Турция, США
Турция опровергла сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии
Минобороны Турции опровергло сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Информация об ударе ВС Турции по наблюдательному пункту США на севере Сирии не соответствует действительности, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
В социальных сетях появилась информация о том, что ВС Турции якобы нанесли удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии в рамках воздушной операции "Коготь-меч".
"Для нас не может быть и речи о том, чтобы причинять вред силам коалиции или гражданским лицам. У нас есть только одна цель, и это террористы. Где бы ни находился террорист, это наша цель", - приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана
" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака
. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.