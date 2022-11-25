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Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать - РИА Новости, 25.11.2022
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Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать
Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать - РИА Новости, 25.11.2022
Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокироваться. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:52
2022-11-25T17:52
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
twitter
калифорния
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокироваться."Намеренная выдача себя за другого/притворство приведет к приостановке действия аккаунта. Организационная принадлежность, биография и количество подписчиков позволяют отличить людей, у которых действительно одно и то же имя. Посмотрим, как все пойдет", - написал Маск в Twitter, отвечая пользователю, который сказал, что нужен способ отличать знаменитостей от фейковых аккаунтов.Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, twitter, калифорния
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Twitter, Калифорния
17:52 25.11.2022
 
Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать

Владелец Twitter Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокировать

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Логотип приложения Twitter на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокироваться.
"Намеренная выдача себя за другого/притворство приведет к приостановке действия аккаунта. Организационная принадлежность, биография и количество подписчиков позволяют отличить людей, у которых действительно одно и то же имя. Посмотрим, как все пойдет", - написал Маск в Twitter, отвечая пользователю, который сказал, что нужен способ отличать знаменитостей от фейковых аккаунтов.
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В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоTwitterКалифорния
 
 
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