https://ria.ru/20221125/twitter-1834307929.html

Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать

Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать - РИА Новости, 25.11.2022

Фейковые аккаунты в Twitter будут блокировать

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокироваться. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:52

2022-11-25T17:52

2022-11-25T17:52

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты будут блокироваться."Намеренная выдача себя за другого/притворство приведет к приостановке действия аккаунта. Организационная принадлежность, биография и количество подписчиков позволяют отличить людей, у которых действительно одно и то же имя. Посмотрим, как все пойдет", - написал Маск в Twitter, отвечая пользователю, который сказал, что нужен способ отличать знаменитостей от фейковых аккаунтов.Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221124/mask-1833823033.html

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, twitter, калифорния