https://ria.ru/20221125/turizm-1834175705.html

Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма

Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма - РИА Новости, 25.11.2022

Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма

Специальный грант "Туризм", учрежденный властями Липецкой области, позволил реализовать пять туристических проектов и получить первую прибыль в казну региона,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:40

2022-11-25T12:40

2022-11-25T12:47

липецкая область

игорь артамонов

елец

задонский район

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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Специальный грант "Туризм", учрежденный властями Липецкой области, позволил реализовать пять туристических проектов и получить первую прибыль в казну региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что среди получателей гранта - пляж заповедника "Галичья гора" в Задонском районе, гостевые дома "Гнёзда" в Усманском районе, юртовый комплекс "Ставка Тамерлана" в Елецком районе, экосферы "The деревня" в Добровском районе и туристско-развлекательный центр "Есенин" в Ельце. Реализованные в 2021 и 2022 годах региональные гранты не только позволили привлечь в туристическую сферу около 190 миллионов рублей, но и способствовали созданию новых рабочих мест, это обязательное условие для получения данного вида поддержки.Артамонов также отметил, что свой туристический потенциал в 2022 году раскрыли Измалковский, Усманский и Воловский районы. В продвижении туристической привлекательности муниципалитетов ставка сделана на партнерские отношения.Взаимодействие правительства Липецкой области, местной власти и бизнеса, командная работа, детальное владение информацией, индивидуальный подход к каждому конкретному проекту позволяют туристическому рынку развиваться."Видя потенциал и заинтересованность людей, мы поддерживаем наиболее интересные концепции и инвесторов на региональном уровне. Конечно, мы предусмотрим меры поддержки для туристического бизнеса и в следующем году", – отметил Артамонов.По его словам, в Липецкой области традиционно популярными видами туризма являются культурно-познавательный, гастрономический, детский и семейный, экологический. Активно строятся глэмпинги, в том числе с поддержкой региональных властей. Сейчас таких площадок 10, появятся еще шесть.Артамонов также сообщил, что туристические проекты 2023 года предусматривают знакомство с древним Ельцом, который сейчас активно преображается, внедряя единый архитектурный дизайн, навигацию, инклюзивную среду. На эти цели в рамках нацпроекта Елец получил грант в размере более 200 миллионов рублей. Еще один крупный проект – "Усадебное кольцо" Липецкой области, который вошел в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Весной 2023 года по кольцу будет организована первая поездка с представителями экспертов из различных субъектов РФ.

https://ria.ru/20221123/sotrudnichestvo-1833625157.html

елец

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елец, задонский район