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Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма - РИА Новости, 25.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221125/turizm-1834175705.html
Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма
Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма - РИА Новости, 25.11.2022
Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма
Специальный грант "Туризм", учрежденный властями Липецкой области, позволил реализовать пять туристических проектов и получить первую прибыль в казну региона,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:40
2022-11-25T12:47
липецкая область
игорь артамонов
елец
задонский район
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Специальный грант "Туризм", учрежденный властями Липецкой области, позволил реализовать пять туристических проектов и получить первую прибыль в казну региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что среди получателей гранта - пляж заповедника "Галичья гора" в Задонском районе, гостевые дома "Гнёзда" в Усманском районе, юртовый комплекс "Ставка Тамерлана" в Елецком районе, экосферы "The деревня" в Добровском районе и туристско-развлекательный центр "Есенин" в Ельце. Реализованные в 2021 и 2022 годах региональные гранты не только позволили привлечь в туристическую сферу около 190 миллионов рублей, но и способствовали созданию новых рабочих мест, это обязательное условие для получения данного вида поддержки.Артамонов также отметил, что свой туристический потенциал в 2022 году раскрыли Измалковский, Усманский и Воловский районы. В продвижении туристической привлекательности муниципалитетов ставка сделана на партнерские отношения.Взаимодействие правительства Липецкой области, местной власти и бизнеса, командная работа, детальное владение информацией, индивидуальный подход к каждому конкретному проекту позволяют туристическому рынку развиваться."Видя потенциал и заинтересованность людей, мы поддерживаем наиболее интересные концепции и инвесторов на региональном уровне. Конечно, мы предусмотрим меры поддержки для туристического бизнеса и в следующем году", – отметил Артамонов.По его словам, в Липецкой области традиционно популярными видами туризма являются культурно-познавательный, гастрономический, детский и семейный, экологический. Активно строятся глэмпинги, в том числе с поддержкой региональных властей. Сейчас таких площадок 10, появятся еще шесть.Артамонов также сообщил, что туристические проекты 2023 года предусматривают знакомство с древним Ельцом, который сейчас активно преображается, внедряя единый архитектурный дизайн, навигацию, инклюзивную среду. На эти цели в рамках нацпроекта Елец получил грант в размере более 200 миллионов рублей. Еще один крупный проект – "Усадебное кольцо" Липецкой области, который вошел в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Весной 2023 года по кольцу будет организована первая поездка с представителями экспертов из различных субъектов РФ.
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игорь артамонов, елец, задонский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец, Задонский район
12:40 25.11.2022 (обновлено: 12:47 25.11.2022)
 

Липецкие власти поддерживают развитие внутреннего туризма

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиРасширенное заседание координационного Совета по развитию туристской инфраструктуры Липецкой области
Расширенное заседание координационного Совета по развитию туристской инфраструктуры Липецкой области - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Расширенное заседание координационного Совета по развитию туристской инфраструктуры Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Специальный грант "Туризм", учрежденный властями Липецкой области, позволил реализовать пять туристических проектов и получить первую прибыль в казну региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что среди получателей гранта - пляж заповедника "Галичья гора" в Задонском районе, гостевые дома "Гнёзда" в Усманском районе, юртовый комплекс "Ставка Тамерлана" в Елецком районе, экосферы "The деревня" в Добровском районе и туристско-развлекательный центр "Есенин" в Ельце. Реализованные в 2021 и 2022 годах региональные гранты не только позволили привлечь в туристическую сферу около 190 миллионов рублей, но и способствовали созданию новых рабочих мест, это обязательное условие для получения данного вида поддержки.
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Артамонов также отметил, что свой туристический потенциал в 2022 году раскрыли Измалковский, Усманский и Воловский районы. В продвижении туристической привлекательности муниципалитетов ставка сделана на партнерские отношения.
Взаимодействие правительства Липецкой области, местной власти и бизнеса, командная работа, детальное владение информацией, индивидуальный подход к каждому конкретному проекту позволяют туристическому рынку развиваться.
"Видя потенциал и заинтересованность людей, мы поддерживаем наиболее интересные концепции и инвесторов на региональном уровне. Конечно, мы предусмотрим меры поддержки для туристического бизнеса и в следующем году", – отметил Артамонов.
По его словам, в Липецкой области традиционно популярными видами туризма являются культурно-познавательный, гастрономический, детский и семейный, экологический. Активно строятся глэмпинги, в том числе с поддержкой региональных властей. Сейчас таких площадок 10, появятся еще шесть.
Артамонов также сообщил, что туристические проекты 2023 года предусматривают знакомство с древним Ельцом, который сейчас активно преображается, внедряя единый архитектурный дизайн, навигацию, инклюзивную среду. На эти цели в рамках нацпроекта Елец получил грант в размере более 200 миллионов рублей. Еще один крупный проект – "Усадебное кольцо" Липецкой области, который вошел в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Весной 2023 года по кольцу будет организована первая поездка с представителями экспертов из различных субъектов РФ.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецЗадонский район
 
 
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