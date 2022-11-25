https://ria.ru/20221125/tu-1834123810.html

Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214

Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214 - РИА Новости, 25.11.2022

Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214

Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:04

2022-11-25T10:04

2022-11-25T10:13

экономика

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ту-214

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новости - туризм

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика."Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности", - сказал представитель.По его словам, поставка воздушных судов планируется по следующему графику: две машины весной 2023 года, две - весной 2024 года.

https://ria.ru/20220722/samolety-1804179298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ту-204, ту-214, red wings airlines, новости - туризм