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Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214 - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214
Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214 - РИА Новости, 25.11.2022
Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214
Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:04
2022-11-25T10:13
экономика
ту-204
ту-214
red wings airlines
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика."Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности", - сказал представитель.По его словам, поставка воздушных судов планируется по следующему графику: две машины весной 2023 года, две - весной 2024 года.
https://ria.ru/20220722/samolety-1804179298.html
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экономика, ту-204, ту-214, red wings airlines, новости - туризм
Экономика, Ту-204, Ту-214, Red Wings Airlines, Туризм, Новости - Туризм
10:04 25.11.2022 (обновлено: 10:13 25.11.2022)
 
Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214

Red Wings получит четыре самолета Ту-204 и Ту-214 после восстановления их летной годности

© Flickr / VictorСамолет Ту-204 авиакомпании Red Wings
Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Flickr / Victor
Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности", - сказал представитель.
По его словам, поставка воздушных судов планируется по следующему графику: две машины весной 2023 года, две - весной 2024 года.
Самолет Ту-204 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:50
СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"
 
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