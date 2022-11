https://ria.ru/20221125/tsru-1834013389.html

ЦРУ набирает агентов по объявлению

РИА Новости, 25.11.2022

авторы

сша

центральное разведывательное управление (цру)

россия

Снова и снова вспоминается фраза из классика "Иногда прочитаешь заметку в газете и дивишься ей до невероятия". Правда, классик имел в виду советские газеты. Но газеты американские, т. е. издаваемые не при тоталитаризме, а при свободе и демократии, способны вызывать не меньшее удивление.Газета The Wall Street Journal рассказывает о публичной лекции заместителя директора Центрального разведывательного управления США Дэвида Марлоу, прочтенной им в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона (Виргиния). Замдиректора сообщил, что его контора "Открыта к сотрудничеству и ищет по всему миру россиян, которые недовольны спецоперацией на Украине". Время для поиска теперь благоприятное, поскольку президент Путин допустил грубую ошибку, начав кампанию на Украине, и тем самым открыл для западных разведок новые возможности для вербовочной работы среди антивоенно настроенных русских.По словам Марлоу, в первую очередь ЦРУ интересуют "военные, представители исполнительной власти, олигархи", что естественно. Любую спецслужбу всегда интересует крупная рыба. Но, впрочем, невод будет раскинут широко — ведь ЦРУ предполагает искать потенциальных агентов-россиян "по всему миру". Хотя во многих странах, возможно, недовольные украинской кампанией русские эмигранты имеются, но чтобы они были при этом генералами или олигархами — с этим уже сложнее.Сразу отметим, что рассказ о цэрэушном лекторе опубликован отнюдь не на мутном интернет-ресурсе. В каком-нибудь "Инсайдере" еще и не то могут написать. Но The Wall Street Journal претендует на солидность. Да и сам сюжет посвящен не злодеяниям Кремля — тут, понятное дело, за вранье никто с вас не спросит, никто не осудит, — а рассказам о планах нашего (с точки зрения газеты) героя-разведчика. Да и полностью придумать содержание выступления важного цэрэушного чина в американском университете все же трудно — ведь проверяется на раз.Да и в принципе готовность спецслужбы — причем любой — заниматься вербовкой агентуры есть вещь, сама собой разумеющаяся. Все и так знают, что ЦРУ — не институт благородных девиц, стоящие перед ним задачи более разнообразны. В одном из романов Юлиана Семенова Штирлиц, получая сведения о том, как шустрит в Берлине то ли уругвайская, то ли парагвайская спецслужба, брюзгливо рассуждает: "Зуд в простате, а не разведка. И туда же". Тогда как ЦРУ все же вряд ли заслуживает такой уж совсем пренебрежительной оценки.Тем более что в 2022 году случились целые две волны эмиграции — после 24 февраля, когда было объявлено о начале СВО, и после 21 сентября, когда была провозглашена частичная мобилизация. Оценки числа побежавших сильно разнятся: от 150 до 800 тысяч в первую волну и от 250 до 400 тысяч во вторую. Но в любом случае число съехавших достаточно велико. Их бытовое неустройство на новом ПМЖ, а равно и общая неприспособленность к жизни на чужбине — в основном это был эфемерный креативный класс, и так-то не больно нужный, а при экономическом кризисе не нужный вдвойне, — создают самые благоприятные условия для работы спецслужб с ними. "Жрать захочешь — не так раскорячишься".Конечно, другой вопрос, представляют ли они большую ценность для ЦРУ. Тут есть большие сомнения. Что же до оставшихся в России — а ведь именно они наиболее интересны для людей из Лэнгли, — то хоть генералы, министры и олигархи, хоть низовые креаклы в большинстве своем понимают, что антивоенные настроения антивоенными настроениями, но:"Хоть я не трус, но также не дуракИ в петлю лезть не соглашуся даром".А работа на неприятельскую разведку ("We’re open for business", — объявил замдиректора ЦРУ) в фактически воюющей стране может влечь за собой довольно неприятные последствия. Вряд ли российская контрразведка вообще бездействует и отсутствует как класс.Но тем и странно поведение замдиректора ЦРУ Марлоу, который прямо через газету призывает россиян лезть в петлю. "Набираем в шпионы по объявлению". Прежде считалось, что в учреждениях такого рода работают люди циничные, однако при этом неглупые, помнящие правило "Есть вещи, которые делают, но о которых не говорят". Потому что искренний ответработник шпионского ведомства — это совершеннейшие сапоги всмятку.

