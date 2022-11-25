https://ria.ru/20221125/tseny-1834135300.html
Россияне стали чаще отмечать подорожание товаров, показал опрос
Россияне стали чаще отмечать подорожание товаров, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022
Россияне стали чаще отмечать подорожание товаров, показал опрос
Граждане стали чаще отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:44
2022-11-25T10:44
2022-11-25T10:44
общество
россия
фонд "общественное мнение"
новый год
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Граждане стали чаще отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Так, согласно новым данным, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают 27% (неделей ранее 22%). Увеличение цен на мясо и птицу также стали отмечать чаще - 32% неделей ранее против 38% в свежих результатах. Подорожание яиц отметили 24% опрошенных, молока и молочной продукции - 32%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 23% респондентов. Сахар - по мнению 26%. Реже всего граждане отмечали рост цен на алкоголь - только в 12%, но против 10% неделей ранее.Подорожание моющих средств отметили - 23% против 20% неделей ранее, средств личной гигиены - 22% против 17% неделей ранее, одежды и обуви отметили 25% опрошенных, электронику, бытовую технику – 19%, стройматериалы - 21% (16% неделей ранее), лекарства - 32%. Рост цен на бензин отметили 19% респондентов, против 16% ранее.Рост цен на услуги граждане также стали отмечать чаще. Число тех, кто отметил подорожание услуг ЖКХ, повысился за неделю с 23% до 27%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 15% до 18%, услуг пассажирского транспорта - с 11% до 12%, бытовых - с 12% до 14%.Опрос "ФОМнибус" проводился 18–20 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html
https://ria.ru/20221124/produkty-1833814427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение", новый год
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", Новый год
Россияне стали чаще отмечать подорожание товаров, показал опрос
Опрос ФОМ: россияне стали чаще отмечать рост цен на продукты, товары и услуги
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Граждане стали чаще отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов
опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Так, согласно новым данным, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают 27% (неделей ранее 22%). Увеличение цен на мясо и птицу также стали отмечать чаще - 32% неделей ранее против 38% в свежих результатах. Подорожание яиц отметили 24% опрошенных, молока и молочной продукции - 32%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 23% респондентов. Сахар - по мнению 26%. Реже всего граждане отмечали рост цен на алкоголь - только в 12%, но против 10% неделей ранее.
Подорожание моющих средств отметили - 23% против 20% неделей ранее, средств личной гигиены - 22% против 17% неделей ранее, одежды и обуви отметили 25% опрошенных, электронику, бытовую технику – 19%, стройматериалы - 21% (16% неделей ранее), лекарства - 32%. Рост цен на бензин отметили 19% респондентов, против 16% ранее.
Рост цен на услуги граждане также стали отмечать чаще. Число тех, кто отметил подорожание услуг ЖКХ, повысился за неделю с 23% до 27%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 15% до 18%, услуг пассажирского транспорта - с 11% до 12%, бытовых - с 12% до 14%.
Опрос "ФОМнибус" проводился 18–20 ноября в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.