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Китай строит карантинный центр в Гуанчжоу на фоне вспышек COVID-19

Китай строит карантинный центр в Гуанчжоу на фоне вспышек COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022

Китай строит карантинный центр в Гуанчжоу на фоне вспышек COVID-19

Китай строит карантинный центр на 80 тысяч койко-мест в городе Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщает местный новостной портал "Янчэнпай". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:44

2022-11-25T10:44

2022-11-25T10:44

распространение коронавируса

в мире

гуанчжоу

китай

коронавирус covid-19

гуандун

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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай строит карантинный центр на 80 тысяч койко-мест в городе Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщает местный новостной портал "Янчэнпай".Карантинный центр "Наньша" строится в населенном пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу, именно этот участок был выбран для строительства карантинного центра, так как в этом районе ровная и подходящая для строительства поверхность, вокруг нет жилых массивов, а от центра Гуанчжоу на машине добираться около одного часа.Общая площадь проекта составляет 815 квадратных метров, площадь застройки – 530 квадратных метров, согласно проекту, в центре всего будет 21 870 комнат, предназначенных преимущественно для прохождения централизованного карантина, по окончанию строительства в них можно будет одновременно разместить до 80 тысяч человек.При возведении центра используется метод быстрого строительства из контейнеров, которое ведется круглосуточно с 14 ноября. В строительстве задействовано в общей сложности порядка 18 тысяч человек. На данный момент это крупнейший строящийся в Гуанчжоу объект для прохождения карантина.По состоянию на 23 ноября уже были готовы к сдаче 1120 койко-мест для медицинского персонала и два блока с 96 офисными помещениями, а также 1300 комнат для изоляции пациентов.На участке помимо непосредственно помещений для карантина есть различные функциональные зоны, в том числе пункты для сбора мусора, зоны для стоянки и дезинфекции автобусов, раздельные входы и выходы для изолированных лиц.Гуанчжоу за период пандемии несколько раз столкнулся с довольно крупными вспышками заражения, туда также прибывают самолеты из-за границы, в том числе рейс "Аэрофлота" из Москвы. Местные власти заявляют о необходимости усиливать меры профилактики и борьбы с распространением болезни, поэтому количество карантинных учреждений в городе постоянно растет.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. С 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, в том числе в Пекине, Чэнду, Шанхае.

https://ria.ru/20221125/covid-19-1834110841.html

https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html

гуанчжоу

китай

гуандун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гуанчжоу, китай, коронавирус covid-19, гуандун