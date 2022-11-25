https://ria.ru/20221125/trotsenko-1834000063.html

Софья Троценко: интерес к современному русскому искусству только растет

Софья Троценко: интерес к современному русскому искусству только растет - РИА Новости, 25.11.2022

Софья Троценко: интерес к современному русскому искусству только растет

Основательница ЦСИ Винзавод, член правления Российской Ассоциации галерей (АГА) и российский арт-продюсер Софья Троценко рассказала РИА Новости, как в текущем... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:00

2022-11-25T13:00

2022-11-25T13:23

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Основательница ЦСИ Винзавод, член правления Российской Ассоциации галерей (АГА) и российский арт-продюсер Софья Троценко рассказала РИА Новости, как в текущем геополитическом контексте ведется работа Винзавода, разорвали ли европейские коллеги контакты с галеристами, что АГА делает для продвижения современного русского искусства, возможно ли исключить Россию из глобального арт-рынка и нужен ли стране закон о меценатстве. Беседовала Катерина Алабина.– Расскажите, пострадали ли контакты ЦСИ Винзавод и Российской Ассоциации галерей (АГА) с зарубежными коллегами? Ведутся ли переговоры с другими странами, готовыми работать с российскими галереями, дилерами и художниками?– Контакты Винзавода не пострадали, как институция мы всегда работали с российским искусством в первую очередь. Наши партнеры по международным резиденциям пока на паузе, но я не думаю, что мы их потеряли навсегда.У АГА немного другая ситуация, это молодая организация, и для нее интеграция в международный контекст была актуальнее. В первой половине февраля 2022 года Ассоциация галерей вступила в Федерацию европейских ассоциаций галерей (FEAGA), было много планов, включая программный обмен между галереями и приглашение зарубежных экспертов в Россию для организации более плотного взаимодействия между институциями. Это взаимодействие с европейскими коллегами временно приостановлено. Но надо отдать должное команде АГА, они сразу начали работать в направлении Китая и ОАЭ.– Как ЦСИ Винзавод справляется с кризисом? Что изменилось в работе центра и какие шаги предпринимаются для того, чтобы "держаться на плаву"?– Скажу осторожно, пока справляется. Самое актуальное – это программа дополнительных мер поддержки с тремя инициативами: мастерские, субсидии для участников маркета современного искусства WIN-WIN и проекты кураторов и независимых сообществ. Все эти меры направлены на конкретную, адресную помощь и мы уже видим, что это работает.– Какие у Винзавода ближайшие планы по поддержке российских художников и галерей?– Вообще, в этом году Винзаводу исполнилось 15 лет, но все наши "празднования" пришлось перенести или отменить. Мы стараемся действовать по ситуации и задачи определяем, исходя из запросов к нам. И, на мой взгляд, наш самый масштабный проект – это продолжение деятельности ЦСИ Винзавод и сохранение действующих проектов.– Какие инициативы необходимы для того, чтобы активнее развивать именно внутрироссийские "течения" арт-бизнеса? Например, есть площадка COSMOSCOW, на которой собираются галереи и художники со всей страны, есть и BLAZAR, и АРТ Life. Но достаточно ли этого? Так сказать, не ярмарками едиными, верно?– Необходима работа с регионами и особенно с потенциальными покупателями. Российский рынок небольшой в масштабах страны, искусство покупают мало. Мы поддерживаем связь с галеристами из многих российских городов.Также необходима просветительско-образовательная работа, которая познакомит людей с современным искусством. Важны поддержка и продвижение меценатской деятельности и поддержка проектов и в искусстве, и в бизнесе с фокусом на искусство.– Если говорить более узко, какие необходимы региональные меры, чтобы арт-сообщество развивалось не только в столице, но и в других городах, на местах? Есть ли у вас примеры успешных кейсов вне Санкт-Петербурга и Москвы, с которых можно брать пример?– Взаимодействие с региональными музеями и закупка современного российского искусства в коллекции – это будет прорыв. Пополнение фондов актуальным искусством необходимо для будущего поколения.В России существует более 100 художественных музеев, не имеющих возможности пополнять коллекции современным искусством. То есть, в регионах у аудитории нет доступа к произведениям российских художников последних 30-50 лет.– Что делает АГА для того, чтобы исправить ситуацию?– Рабочая группа АГА активно взаимодействует с музеями из регионов, чтобы сделать предварительный аудит механизма пополнения музейных коллекций и далее предложить программу по упрощению данного механизма.В следующем году Ассоциация галерей планирует проведение крупного события – форума "+Музей", как раз направленного на диалог о музейных закупках российского современного искусства в стране.– Какие законодательные нормы сегодня затрудняют развитие российского арт-рынка? Нужен ли России закон о меценатстве, каким он должен быть и чем он может быть полезен?– Оборот современного искусства необходимо вынести в отдельную категорию – "предметы современного искусства" и уменьшить налог на прибыль, который существенно отражается на доходе. Необходимо стимулировать спрос. Как раз здесь закон о меценатстве был бы очень кстати.– Чем игроки арт-рынка могут "орудовать" сейчас, пока этого закона нет?– Сейчас существует общефедеральная норма, что при дарении искусства, например, в музеи, меценат может рассчитывать на налоговый вычет. Однако на региональном уровне механизмы его получения не прописаны. И конечно, таможенное законодательство препятствует интеграции российского современного искусства в глобальный рынок: это и невыгодные условия для иностранцев, и очень высокий финансовый и бюрократический ценз для российских галерей, которые хотят принимать участие в зарубежных ярмарках.– По словам экспертов, сейчас на арт-рынке наблюдается всплеск патриотических настроений – если они что-то и покупают сейчас, то в большинстве случаев русское классическое искусство, а зачастую и современное русское искусство, чтобы поддержать молодых авторов. Замечали ли вы нечто подобное?– Да, интерес к российскому современному искусству растет и это результат долгой работы всей системы: галеристов, ярмарок, центров современного искусства, коллекционеров, аукционов. Кроме того, появляются новые проекты, которые делают практику коллекционирования все более доступной широкой аудитории, например, такие инициативы, как ярмарка blazar или винзаводовский маркет современного искусства Win-Win.– Как вы считаете, станет ли рынок фрагментарным в связи с "культурой отмены" и, так скажем, некоторой изоляции России? То есть, будет ли у нас свой арт-рынок, а у них – свой?– У нас, к сожалению, и до 2022 года было такое разделение: "свой" рынок и отдельно – "большой" международный рынок. Редко кто из российских участников выходил на международный уровень. Тем не менее мы продолжаем поддерживать связь с нашими зарубежными коллегами. На прошедшей арт-ярмарке Paris+, par Art Basel – одной из ключевых для всего арт-рынка, российские коллеги принимали участие, общались с нашими зарубежными партнерами.– Можно ли исключить российский арт-рынок из глобального, как вы считаете?– Возможно, какие-то процессы пойдут медленнее, но не думаю, что Россию получится полностью исключить из международного арт-рынка.– Есть мнение, что сегодняшний контекст – хорошая возможность занять нишу, акцентировать внимание на заметному пока только узкому кругу лиц российском современном искусстве и завести полезные знакомства? Или, наоборот, начинать в таких условиях – слишком рискованно и стоит подождать?– Любой проект требует грамотной оценки ресурсов и понимания для кого он, а идеальных условий не бывает никогда. У российского современного искусства очень большой потенциал.

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https://ria.ru/20221124/muzeikremlya-1833938808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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