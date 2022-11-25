https://ria.ru/20221125/trevoga-1834095892.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2022
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T00:48
2022-11-25T00:48
2022-11-25T00:48
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанном районе. Отмечается, что тревога "объявлена сегодня в 0.24".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/trevoga-1833993401.html
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денис шмыгаль, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Харьковской области объявлена воздушная тревога