https://ria.ru/20221125/tarify-1834366905.html

В Польше заморозят тарифы на газ, но счета вырастут на 23 процента

В Польше заморозят тарифы на газ, но счета вырастут на 23 процента - РИА Новости, 25.11.2022

В Польше заморозят тарифы на газ, но счета вырастут на 23 процента

Правительство Польши заморозит тарифы на газ, но счета все равно вырастут на 23%, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:32

2022-11-25T21:32

2022-11-25T21:32

экономика

анна москва

владимир путин

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россия

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ВАРШАВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Польши заморозит тарифы на газ, но счета все равно вырастут на 23%, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.По словам Москвы, соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается правительством и скоро будет принят. "Основным пунктом является замораживание тарифа на газ для домашних хозяйств на уровне этого года", - сказала министр журналистам, уточнив, что заморозка тарифа будет касаться всех, независимо от доходов.Она добавила, что будет сделано еще одно изменение, касающееся цен на газ – правительство вернет ставку НДС на это топливо на уровень 23% вместо нуля, до которого эта ставка была снижена несколько месяцев назад для сдерживания цен.Правительство прогнозирует, что замораживание тарифов на газ будет стоить бюджету около 30 миллиардов злотых в год (около 6,66 миллиарда долларов)."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833605263.html

https://ria.ru/20221125/neft-1834276132.html

европа

польша

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, анна москва, владимир путин, европа, польша, россия, газпром, pgnig, евросоюз