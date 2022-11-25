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Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество - РИА Новости, 25.11.2022
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Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество
Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество - РИА Новости, 25.11.2022
Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество
В Молдавии Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассматривает запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:49
2022-11-25T16:49
жкх
наталья гаврилица
молдавия
кишинев
киев
энергоатом
в мире
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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. В Молдавии Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассматривает запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, заявила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица.Последний раз тарифы на электроэнергию в Молдавии повысились с 1 ноября (на 50%). Ранее в пятницу в молдавских Telegram-каналах был опубликован документ, направленный в НАРЭ, в нем отмечается, что электрораспределительные компании требуют повышение тарифа на 25% в связи с убытками, так как в октябре-ноябре было зафиксировано сокращение потребления электричества. В октябре кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии."Я видела запросы (в НАРЭ) операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась. У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам", - сказала Гаврилица на брифинге в Кишиневе.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Правительство страны до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", однако Киев заявил, что Украина прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну призывал жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.Власти заявляют, что сейчас Молдавия закупает электроэнергию в Румынии по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч. При этом Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, по контракту продавала Кишиневу энергию по 62,5 доллара, однако с 1 ноября молдавская сторона отказалась от закупки производимой станцией электроэнергии.В Молдавии с мая проходят антиправительственные митинги. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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жкх, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, киев, энергоатом, в мире
ЖКХ, Наталья Гаврилица, Молдавия, Кишинев, Киев, Энергоатом, В мире
16:49 25.11.2022
 
Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество

Власти Молдавии предупредили население об очередном росте тарифа на электричество

© AP Photo / Aurel ObrejaМужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе
Мужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Мужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. В Молдавии Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассматривает запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, заявила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
Последний раз тарифы на электроэнергию в Молдавии повысились с 1 ноября (на 50%). Ранее в пятницу в молдавских Telegram-каналах был опубликован документ, направленный в НАРЭ, в нем отмечается, что электрораспределительные компании требуют повышение тарифа на 25% в связи с убытками, так как в октябре-ноябре было зафиксировано сокращение потребления электричества. В октябре кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
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"Я видела запросы (в НАРЭ) операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась. У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам", - сказала Гаврилица на брифинге в Кишиневе.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Правительство страны до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", однако Киев заявил, что Украина прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну призывал жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.
Власти заявляют, что сейчас Молдавия закупает электроэнергию в Румынии по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч. При этом Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, по контракту продавала Кишиневу энергию по 62,5 доллара, однако с 1 ноября молдавская сторона отказалась от закупки производимой станцией электроэнергии.
В Молдавии с мая проходят антиправительственные митинги. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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