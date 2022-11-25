https://ria.ru/20221125/tarif-1834278873.html

Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество

Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество - РИА Новости, 25.11.2022

Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на электричество

В Молдавии Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассматривает запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:49

2022-11-25T16:49

2022-11-25T16:49

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. В Молдавии Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассматривает запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, заявила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица.Последний раз тарифы на электроэнергию в Молдавии повысились с 1 ноября (на 50%). Ранее в пятницу в молдавских Telegram-каналах был опубликован документ, направленный в НАРЭ, в нем отмечается, что электрораспределительные компании требуют повышение тарифа на 25% в связи с убытками, так как в октябре-ноябре было зафиксировано сокращение потребления электричества. В октябре кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии."Я видела запросы (в НАРЭ) операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась. У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам", - сказала Гаврилица на брифинге в Кишиневе.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Правительство страны до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", однако Киев заявил, что Украина прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну призывал жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.Власти заявляют, что сейчас Молдавия закупает электроэнергию в Румынии по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч. При этом Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, по контракту продавала Кишиневу энергию по 62,5 доллара, однако с 1 ноября молдавская сторона отказалась от закупки производимой станцией электроэнергии.В Молдавии с мая проходят антиправительственные митинги. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221124/kishinev-1833875094.html

https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

жкх, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, киев, энергоатом, в мире