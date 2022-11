"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода

https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила компания."Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит - дешевле", - говорится в сообщении.Так, например, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, сервис предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут. Эта опция будет также полезна водителям, так как они не будут тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до конца маршрута, отметили в "Яндекс Go".Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более 8 минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. "От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", - отмечается в сообщении.При этом сервис не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал."Яндекс Go" - единая платформа, которая помогает добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также помогает с экспресс-доставкой еды из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов.

