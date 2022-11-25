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"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода - РИА Новости, 25.11.2022
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"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода - РИА Новости, 25.11.2022
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:58
технологии
россия
общество
такси
яндекс
транспорт
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила компания."Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит - дешевле", - говорится в сообщении.Так, например, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, сервис предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут. Эта опция будет также полезна водителям, так как они не будут тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до конца маршрута, отметили в "Яндекс Go".Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более 8 минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. "От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", - отмечается в сообщении.При этом сервис не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал."Яндекс Go" - единая платформа, которая помогает добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также помогает с экспресс-доставкой еды из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов.
https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html
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технологии, россия, общество, такси, яндекс, транспорт
Технологии, Россия, Общество, Такси, Яндекс, Транспорт
14:56 25.11.2022 (обновлено: 14:58 25.11.2022)
 
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода

"Яндекс Go" будет предлагать альтернативную точку выхода для сокращения стоимости поездки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила компания.
"Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит - дешевле", - говорится в сообщении.
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Так, например, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, сервис предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут. Эта опция будет также полезна водителям, так как они не будут тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до конца маршрута, отметили в "Яндекс Go".
Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более 8 минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. "От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", - отмечается в сообщении.
При этом сервис не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал.
"Яндекс Go" - единая платформа, которая помогает добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также помогает с экспресс-доставкой еды из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов.
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