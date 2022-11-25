https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода - РИА Новости, 25.11.2022
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:58
технологии
россия
общество
такси
яндекс
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила компания."Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит - дешевле", - говорится в сообщении.Так, например, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, сервис предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут. Эта опция будет также полезна водителям, так как они не будут тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до конца маршрута, отметили в "Яндекс Go".Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более 8 минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. "От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", - отмечается в сообщении.При этом сервис не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал."Яндекс Go" - единая платформа, которая помогает добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также помогает с экспресс-доставкой еды из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов.
https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html
https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1a788364c5161e9c78d1c873f9c168cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество, такси, яндекс, транспорт
Технологии, Россия, Общество, Такси, Яндекс, Транспорт
14:56 25.11.2022 (обновлено: 14:58 25.11.2022)
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
"Яндекс Go" будет предлагать альтернативную точку выхода для сокращения стоимости поездки
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки для сокращения её времени и стоимости, сообщила компания.
"Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит - дешевле", - говорится в сообщении.
Так, например, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, сервис предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут. Эта опция будет также полезна водителям, так как они не будут тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до конца маршрута, отметили в "Яндекс Go".
Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более 8 минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. "От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", - отмечается в сообщении.
При этом сервис не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал.
"Яндекс Go" - единая платформа, которая помогает добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также помогает с экспресс-доставкой еды из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов.