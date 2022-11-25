https://ria.ru/20221125/syn-1834355373.html

Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе

Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2022

Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе

Зампред правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что ее сын был в зоне боевых действий с самого начала РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:20

2022-11-25T20:20

2022-11-25T20:26

специальная военная операция на украине

владимир путин

еврейская автономная область

россия

донецкая народная республика

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Зампред правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что ее сын был в зоне боевых действий с самого начала спецоперации и погиб, спасая сослуживцев.Глава государства в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих-участников спецоперации. К президенту обратилась Костюк, мать старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего в зоне спецоперации. Она рассказала президенту, что ее сын находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации."Вернулся домой, 29 июля ему исполнилось 26 лет. Был в восторге, что за десять лет впервые отмечает день рождения дома. И 4 августа вновь убыл в зону боевых действий", - рассказала Костюк президенту.Она рассказала, что 10 августа ее сын отправился на помощь разведгруппе, которая попала в засаду около села Спорное в ДНР. "Рванул помогать ребятам, прикрыл это направление огня своей БМП и собой. Саперов он спас. Сам Андрей погиб, но благодаря ему живы ребята", - рассказала она.У него остались жена и сын, уточнила она. Костюк добавила, что матерям погибших нужно ценить подвиги своих сыновей и продолжать жить и ценить жизнь, ради которой они сражались."Боль же не выбирает, предприниматель ты, педагог или чиновник. Она бьет по человеку. Я мама офицера, но я заместитель председателя правительства Еврейской автономной области. Я тот самый чиновник, про которых сегодня везде кругом пишут, что мы прячем своих близких от СВО, что мы пытаемся саботировать мобилизацию. Я не знаю, где они таких видят чиновников. Я знаю совершенно другие примеры", - сказала она.

https://ria.ru/20221125/putin-1834342963.html

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834238687.html

еврейская автономная область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, еврейская автономная область, россия, донецкая народная республика