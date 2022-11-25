Рейтинг@Mail.ru
Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/syn-1834355373.html
Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе
Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2022
Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе
Зампред правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что ее сын был в зоне боевых действий с самого начала РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:20
2022-11-25T20:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
еврейская автономная область
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834354125_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_05d42709317d2d30b55273c25755bfd8.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Зампред правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что ее сын был в зоне боевых действий с самого начала спецоперации и погиб, спасая сослуживцев.Глава государства в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих-участников спецоперации. К президенту обратилась Костюк, мать старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего в зоне спецоперации. Она рассказала президенту, что ее сын находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации."Вернулся домой, 29 июля ему исполнилось 26 лет. Был в восторге, что за десять лет впервые отмечает день рождения дома. И 4 августа вновь убыл в зону боевых действий", - рассказала Костюк президенту.Она рассказала, что 10 августа ее сын отправился на помощь разведгруппе, которая попала в засаду около села Спорное в ДНР. "Рванул помогать ребятам, прикрыл это направление огня своей БМП и собой. Саперов он спас. Сам Андрей погиб, но благодаря ему живы ребята", - рассказала она.У него остались жена и сын, уточнила она. Костюк добавила, что матерям погибших нужно ценить подвиги своих сыновей и продолжать жить и ценить жизнь, ради которой они сражались."Боль же не выбирает, предприниматель ты, педагог или чиновник. Она бьет по человеку. Я мама офицера, но я заместитель председателя правительства Еврейской автономной области. Я тот самый чиновник, про которых сегодня везде кругом пишут, что мы прячем своих близких от СВО, что мы пытаемся саботировать мобилизацию. Я не знаю, где они таких видят чиновников. Я знаю совершенно другие примеры", - сказала она.
https://ria.ru/20221125/putin-1834342963.html
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834238687.html
еврейская автономная область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834354125_117:40:2048:1489_1920x0_80_0_0_61db53d4ed5d6005c414e9ef92439c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, еврейская автономная область, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Еврейская автономная область, Россия, Донецкая Народная Республика
20:20 25.11.2022 (обновлено: 20:26 25.11.2022)
 
Зампред правительства ЕАО рассказала Путину о гибели сына в Донбассе

Зампред правительства ЕАО Костюк рассказала Путину о гибели сына в зоне спецоперации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин беседует с Марией Костюк из Биробиджана
Президент России Владимир Путин беседует с Марией Костюк из Биробиджана - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин беседует с Марией Костюк из Биробиджана
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Зампред правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что ее сын был в зоне боевых действий с самого начала спецоперации и погиб, спасая сослуживцев.
Глава государства в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих-участников спецоперации. К президенту обратилась Костюк, мать старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего в зоне спецоперации. Она рассказала президенту, что ее сын находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации.
Нина Пшеничкина (третья слева) во время встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих - участников СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 19:36Специальная военная операция на Украине
Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца
"Вернулся домой, 29 июля ему исполнилось 26 лет. Был в восторге, что за десять лет впервые отмечает день рождения дома. И 4 августа вновь убыл в зону боевых действий", - рассказала Костюк президенту.
Она рассказала, что 10 августа ее сын отправился на помощь разведгруппе, которая попала в засаду около села Спорное в ДНР. "Рванул помогать ребятам, прикрыл это направление огня своей БМП и собой. Саперов он спас. Сам Андрей погиб, но благодаря ему живы ребята", - рассказала она.
У него остались жена и сын, уточнила она. Костюк добавила, что матерям погибших нужно ценить подвиги своих сыновей и продолжать жить и ценить жизнь, ради которой они сражались.
"Боль же не выбирает, предприниматель ты, педагог или чиновник. Она бьет по человеку. Я мама офицера, но я заместитель председателя правительства Еврейской автономной области. Я тот самый чиновник, про которых сегодня везде кругом пишут, что мы прячем своих близких от СВО, что мы пытаемся саботировать мобилизацию. Я не знаю, где они таких видят чиновников. Я знаю совершенно другие примеры", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЕврейская автономная областьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала