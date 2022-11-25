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Завершить переговоры по СВПД можно за пару дней, заявил Ульянов - РИА Новости, 25.11.2022
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Завершить переговоры по СВПД можно за пару дней, заявил Ульянов
Завершить переговоры по СВПД можно за пару дней, заявил Ульянов - РИА Новости, 25.11.2022
Завершить переговоры по СВПД можно за пару дней, заявил Ульянов
При наличии политической воли завершить переговоры по восстановлению СВПД можно очень быстро, буквально "за пару дней", почти все элементы согласованы, заявил в РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:50
2022-11-25T08:50
в мире
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
нед прайс
иран
вена
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. При наличии политической воли завершить переговоры по восстановлению СВПД можно очень быстро, буквально "за пару дней", почти все элементы согласованы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Я думаю, что имеется возможность завершить переговоры по восстановлению СВПД очень быстро, буквально за пару дней. Практически все элементы "пакетного решения" согласованы. В одном из интервью я уже говорил, что до финишной линии осталось "пять минут". Теперь это "пять секунд". Все вопросы решаемы в кратчайшие сроки при наличии политической воли. А вот её у западных участников переговоров - "евротройки" и Соединённых Штатов — как раз, похоже, нет", - заявил постпред.Он добавил, что надеется, что "уже проведённая масштабная работа по восстановлению СВПД не пропадет, тем более что убедительной альтернативы этой сделке нет"."На разработку СВПД потребовалось несколько лет очень упорной и энергичной работы. Если сейчас начать с нуля, то потребуется не меньше времени, а позитивный результат вовсе не предопределен", - сказал Ульянов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20221125/iran-1834111541.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, нед прайс, иран, вена, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, Нед Прайс, Иран, Вена, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
08:50 25.11.2022
 
Завершить переговоры по СВПД можно за пару дней, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: почти все элементы решения по восстановлению СВПД согласованы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. При наличии политической воли завершить переговоры по восстановлению СВПД можно очень быстро, буквально "за пару дней", почти все элементы согласованы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что имеется возможность завершить переговоры по восстановлению СВПД очень быстро, буквально за пару дней. Практически все элементы "пакетного решения" согласованы. В одном из интервью я уже говорил, что до финишной линии осталось "пять минут". Теперь это "пять секунд". Все вопросы решаемы в кратчайшие сроки при наличии политической воли. А вот её у западных участников переговоров - "евротройки" и Соединённых Штатов — как раз, похоже, нет", - заявил постпред.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:45
Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ
Он добавил, что надеется, что "уже проведённая масштабная работа по восстановлению СВПД не пропадет, тем более что убедительной альтернативы этой сделке нет".
"На разработку СВПД потребовалось несколько лет очень упорной и энергичной работы. Если сейчас начать с нуля, то потребуется не меньше времени, а позитивный результат вовсе не предопределен", - сказал Ульянов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 18:15
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампНед ПрайсИранВенаСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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