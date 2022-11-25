https://ria.ru/20221125/svatovo-1834146065.html
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2022
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:15
2022-11-25T11:15
2022-11-25T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сватово, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили рано утром ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР