https://ria.ru/20221125/svatovo-1834146065.html

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2022

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:15

2022-11-25T11:15

2022-11-25T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сватово, луганская народная республика