https://ria.ru/20221125/svatovo-1834138821.html

При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница

При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 25.11.2022

При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:57

2022-11-25T10:57

2022-11-25T10:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная милиция ЛНР. "В результате обстрелов: в населенном пункте Сватово ранена женщина 1957 года рождения и разрушено четыре жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало, что украинские войска выпустили по Сватово 12 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

луганская народная республика

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины