https://ria.ru/20221125/svatovo-1834138821.html
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 25.11.2022
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:57
2022-11-25T10:57
2022-11-25T10:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная милиция ЛНР. "В результате обстрелов: в населенном пункте Сватово ранена женщина 1957 года рождения и разрушено четыре жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало, что украинские войска выпустили по Сватово 12 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы Украины
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница, разрушены четыре дома