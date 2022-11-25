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При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/svatovo-1834138821.html
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 25.11.2022
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:57
2022-11-25T10:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная милиция ЛНР.&nbsp;"В результате обстрелов: в населенном пункте Сватово ранена женщина 1957 года рождения и разрушено четыре жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало, что украинские войска выпустили по Сватово 12 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
луганская народная республика
сватово
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луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы Украины
10:57 25.11.2022
 
При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница

При обстреле Сватово в ЛНР пострадала мирная жительница, разрушены четыре дома

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОсколки боеприпаса
Осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная милиция ЛНР. 
"В результате обстрелов: в населенном пункте Сватово ранена женщина 1957 года рождения и разрушено четыре жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало, что украинские войска выпустили по Сватово 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоВооруженные силы Украины
 
 
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