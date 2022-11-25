https://ria.ru/20221125/suveniry-1834261302.html

Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей

Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей - РИА Новости, 25.11.2022

Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) отправит шевроны-талисманы с детскими рисунками российским солдатам, их передали военным корреспондентам РИА Новости РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:14

2022-11-25T16:14

2022-11-25T16:35

специальная военная операция на украине

общество

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) отправит шевроны-талисманы с детскими рисунками российским солдатам, их передали военным корреспондентам РИА Новости Ростиславу Журавлеву и Михаилу Алаеддину, которые позже доставят их в зону СВО.Как отметили в пресс-службе РДДМ, сувениры назвали "шевронами-талисманами". Таких военкорам передали 2 тысячи. На каждом — один из 10 детских рисунков.По словам Журавлева, "такие акции способствуют формированию высокого и великого чувства любви к Родине"."Наши защитники сейчас охраняют все это, и им невероятно важно знать, что дети их поддерживают, ждут их дома и верят в них", - заявил он.

https://ria.ru/20221117/pomosch-1832170495.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Корреспондент РИА новости принимает шевроны с рисунками детей для российских солдат Корреспондент РИА новости принимает шевроны с рисунками детей для российских солдат 2022-11-25T16:14 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия