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Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/suveniry-1834261302.html
Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей
Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей - РИА Новости, 25.11.2022
Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей
Российское движение детей и молодежи (РДДМ) отправит шевроны-талисманы с детскими рисунками российским солдатам, их передали военным корреспондентам РИА Новости РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:14
2022-11-25T16:35
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) отправит шевроны-талисманы с детскими рисунками российским солдатам, их передали военным корреспондентам РИА Новости Ростиславу Журавлеву и Михаилу Алаеддину, которые позже доставят их в зону СВО.Как отметили в пресс-службе РДДМ, сувениры назвали "шевронами-талисманами". Таких военкорам передали 2 тысячи. На каждом — один из 10 детских рисунков.По словам Журавлева, "такие акции способствуют формированию высокого и великого чувства любви к Родине"."Наши защитники сейчас охраняют все это, и им невероятно важно знать, что дети их поддерживают, ждут их дома и верят в них", - заявил он.
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60
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Корреспондент РИА новости принимает шевроны с рисунками детей для российских солдат
Корреспондент РИА новости принимает шевроны с рисунками детей для российских солдат
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
16:14 25.11.2022 (обновлено: 16:35 25.11.2022)
 
Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей

Военкоры РИА Новости передадут шевроны-талисманы от детской организации участникам СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) отправит шевроны-талисманы с детскими рисунками российским солдатам, их передали военным корреспондентам РИА Новости Ростиславу Журавлеву и Михаилу Алаеддину, которые позже доставят их в зону СВО.
Как отметили в пресс-службе РДДМ, сувениры назвали "шевронами-талисманами". Таких военкорам передали 2 тысячи. На каждом — один из 10 детских рисунков.
По словам Журавлева, "такие акции способствуют формированию высокого и великого чувства любви к Родине".
"Наши защитники сейчас охраняют все это, и им невероятно важно знать, что дети их поддерживают, ждут их дома и верят в них", - заявил он.
Военнослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь, привезенную журналистами РИА Новости, в Запорожской области. 17 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:32Специальная военная операция на Украине
Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссия
 
 
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