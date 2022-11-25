https://ria.ru/20221125/subsidii-1834271165.html

В ЕС напомнили о споре с США по "зеленым субсидиям"

В ЕС напомнили о споре с США по "зеленым субсидиям" - РИА Новости, 25.11.2022

В ЕС напомнили о споре с США по "зеленым субсидиям"

Министры стран ЕС заявили, что время для разрешения спора с США по поводу "зеленых субсидий" Вашингтона на 369 миллиардов долларов истекает, сообщает британская РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:33

2022-11-25T16:33

2022-11-25T16:49

валдис домбровскис

лео варадкар

джо байден

чехия

вашингтон (штат)

сша

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры стран ЕС заявили, что время для разрешения спора с США по поводу "зеленых субсидий" Вашингтона на 369 миллиардов долларов истекает, сообщает британская газета Financial Times.Отмечается, что глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, который председательствует на встрече торговых министров ЕС в Брюсселе в пятницу, заявил, что хотел бы найти решения к следующей встрече совета по торговле и технологиям 5 декабря."Что важно для нас - это то, что США известно о нашей озабоченности, а рабочая группа должна выработать решение, которое будет приемлемо для обеих сторон... Мы сосредоточимся на разработке определенных решений к совету по торговле и технологиям 5 декабря", - заявил Сикела.Как пишет газета, министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер охарактеризовала акт о снижении инфляции США как "вызывающий беспокойство", подчеркнув, что хотела бы избежать "торговой войны" любыми способами.Издание добавляет, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что заседание совета предоставит "хорошее время, чтобы подвести итоги" деятельности рабочей группы, а затем принять решение о следующих шагах.Кроме того, отмечается, что вице-премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что никто в ЕС не хочет участвовать в "гонке субсидий", указав, что действия США "не соответствуют принципам свободной торговли и честной конкуренции". Он подчеркнул, что последует ответ со стороны ЕС, если не будет быстрого решения.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221121/ssha-1833030262.html

https://ria.ru/20221119/ssha-1832799408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валдис домбровскис, лео варадкар, джо байден, чехия, вашингтон (штат), сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире