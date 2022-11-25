16:33 25.11.2022 (обновлено: 16:49 25.11.2022)
В ЕС напомнили о споре с США по "зеленым субсидиям"
FT: в ЕС опасаются, что время для решения спора с США по "зеленым субсидиям" истекает
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры стран ЕС заявили, что время для разрешения спора с США по поводу "зеленых субсидий" Вашингтона на 369 миллиардов долларов истекает, сообщает британская газета Financial Times.
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"Что важно для нас - это то, что США известно о нашей озабоченности, а рабочая группа должна выработать решение, которое будет приемлемо для обеих сторон... Мы сосредоточимся на разработке определенных решений к совету по торговле и технологиям 5 декабря", - заявил Сикела.
Как пишет газета, министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер охарактеризовала акт о снижении инфляции США как "вызывающий беспокойство", подчеркнув, что хотела бы избежать "торговой войны" любыми способами.
Издание добавляет, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что заседание совета предоставит "хорошее время, чтобы подвести итоги" деятельности рабочей группы, а затем принять решение о следующих шагах.
Кроме того, отмечается, что вице-премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что никто в ЕС не хочет участвовать в "гонке субсидий", указав, что действия США "не соответствуют принципам свободной торговли и честной конкуренции". Он подчеркнул, что последует ответ со стороны ЕС, если не будет быстрого решения.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.