https://ria.ru/20221125/studenty-1834163336.html

Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам

Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам - РИА Новости, 25.11.2022

Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам

Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

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великобритания

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие университеты Великобритании, чтобы ограничить приток мигрантов, сообщила газета Times.В сообщении отмечается, что в настоящий момент британское правительство рассматривает "все" варианты мер по ограничению притока мигрантов после того, как Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордном миграционном приросте в стране.В качестве еще одной меры предлагается ввести ограничения для иностранных студентов на привоз с собой в Британию членов семьи, пишет Times. По состоянию на сентябрь, как отмечает газета, за год в Великобританию приехало рекордное число иностранных студентов - 476 тысяч человек, что на 76% больше, чем в 2019 году. При этом они привезли с собой 116 тысяч членов семьи. Больше всего иностранных студентов принимают такие британские вузы, как University College London, King's College London, University of Manchester и Coventry University.Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордной чистой миграции в стране - за год до июня 2022 года в Британию прибыли примерно на 504 тысячи человек больше, чем покинуло ее. Как отметил телеканал Sky News, это стало самым высоким показателем за всё послевоенное время.

https://ria.ru/20221121/britaniya-1833117770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, риши сунак, великобритания