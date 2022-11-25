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Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам - РИА Новости, 25.11.2022
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Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам - РИА Новости, 25.11.2022
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам
Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие университеты Великобритании, чтобы ограничить приток мигрантов, сообщила газета Times.В сообщении отмечается, что в настоящий момент британское правительство рассматривает "все" варианты мер по ограничению притока мигрантов после того, как Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордном миграционном приросте в стране.В качестве еще одной меры предлагается ввести ограничения для иностранных студентов на привоз с собой в Британию членов семьи, пишет Times. По состоянию на сентябрь, как отмечает газета, за год в Великобританию приехало рекордное число иностранных студентов - 476 тысяч человек, что на 76% больше, чем в 2019 году. При этом они привезли с собой 116 тысяч членов семьи. Больше всего иностранных студентов принимают такие британские вузы, как University College London, King's College London, University of Manchester и Coventry University.Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордной чистой миграции в стране - за год до июня 2022 года в Британию прибыли примерно на 504 тысячи человек больше, чем покинуло ее. Как отметил телеканал Sky News, это стало самым высоким показателем за всё послевоенное время.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
12:08 25.11.2022
 
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам

Британия может запретить въезд иностранным студентам, не поступившим в лучшие вузы страны

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкБританская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие университеты Великобритании, чтобы ограничить приток мигрантов, сообщила газета Times.
В сообщении отмечается, что в настоящий момент британское правительство рассматривает "все" варианты мер по ограничению притока мигрантов после того, как Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордном миграционном приросте в стране.
В качестве еще одной меры предлагается ввести ограничения для иностранных студентов на привоз с собой в Британию членов семьи, пишет Times. По состоянию на сентябрь, как отмечает газета, за год в Великобританию приехало рекордное число иностранных студентов - 476 тысяч человек, что на 76% больше, чем в 2019 году. При этом они привезли с собой 116 тысяч членов семьи. Больше всего иностранных студентов принимают такие британские вузы, как University College London, King's College London, University of Manchester и Coventry University.
Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордной чистой миграции в стране - за год до июня 2022 года в Британию прибыли примерно на 504 тысячи человек больше, чем покинуло ее. Как отметил телеканал Sky News, это стало самым высоким показателем за всё послевоенное время.
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