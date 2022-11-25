https://ria.ru/20221125/studenty-1834163336.html
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам - РИА Новости, 25.11.2022
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам
Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
в мире
риши сунак
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149580/36/1495803633_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_3d3a29619ca797d8da2eb6cf0f7c1202.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие университеты Великобритании, чтобы ограничить приток мигрантов, сообщила газета Times.В сообщении отмечается, что в настоящий момент британское правительство рассматривает "все" варианты мер по ограничению притока мигрантов после того, как Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордном миграционном приросте в стране.В качестве еще одной меры предлагается ввести ограничения для иностранных студентов на привоз с собой в Британию членов семьи, пишет Times. По состоянию на сентябрь, как отмечает газета, за год в Великобританию приехало рекордное число иностранных студентов - 476 тысяч человек, что на 76% больше, чем в 2019 году. При этом они привезли с собой 116 тысяч членов семьи. Больше всего иностранных студентов принимают такие британские вузы, как University College London, King's College London, University of Manchester и Coventry University.Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордной чистой миграции в стране - за год до июня 2022 года в Британию прибыли примерно на 504 тысячи человек больше, чем покинуло ее. Как отметил телеканал Sky News, это стало самым высоким показателем за всё послевоенное время.
https://ria.ru/20221121/britaniya-1833117770.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149580/36/1495803633_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_72523aaf139310f75922aee7bc948278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
Британия может запретить въезд некоторым иностранным студентам
Британия может запретить въезд иностранным студентам, не поступившим в лучшие вузы страны
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком рассматривает возможность запрета на въезд иностранных студентов, не поступивших в лучшие университеты Великобритании, чтобы ограничить приток мигрантов, сообщила газета Times
.
В сообщении отмечается, что в настоящий момент британское правительство рассматривает "все" варианты мер по ограничению притока мигрантов после того, как Бюро национальной статистики Великобритании
сообщило о рекордном миграционном приросте в стране.
В качестве еще одной меры предлагается ввести ограничения для иностранных студентов на привоз с собой в Британию членов семьи, пишет Times. По состоянию на сентябрь, как отмечает газета, за год в Великобританию приехало рекордное число иностранных студентов - 476 тысяч человек, что на 76% больше, чем в 2019 году. При этом они привезли с собой 116 тысяч членов семьи. Больше всего иностранных студентов принимают такие британские вузы, как University College London, King's College London, University of Manchester и Coventry University.
Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило о рекордной чистой миграции в стране - за год до июня 2022 года в Британию прибыли примерно на 504 тысячи человек больше, чем покинуло ее. Как отметил телеканал Sky News, это стало самым высоким показателем за всё послевоенное время.