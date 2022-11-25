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Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию - РИА Новости, 25.11.2022
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Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию
Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию - РИА Новости, 25.11.2022
Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию
Житель Владивостока, чьё видео со стрельбой из окна жилого дома распространилось в соцсетях, добровольно явился в полицию, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:01
2022-11-25T16:01
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Владивостока, чьё видео со стрельбой из окна жилого дома распространилось в соцсетях, добровольно явился в полицию, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина стреляет из окна балкона и сообщает, что оружие заряжено боевыми патронами. Полиция Владивостока начала проверку. Вскоре правоохранители установили личность стрелявшего."После распространения видео в социальных сетях приморец самостоятельно явился в отдел полиции. Житель Владивостока 1988 года рождения пояснил, что видеозапись была сделана примерно 3,5 года назад и носила исключительно развлекательный характер, а выстрел был осуществлен из охолощенного оружия. Тогда же видео и было распространено в кругу знакомых", - говорится в сообщении.Как уточнили в полиции, со слов "героя" видео, ему неизвестно, "каким образом и с какой целью видеозапись в настоящее время стала тиражироваться".Полиция продолжает проверку.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
16:01 25.11.2022
 
Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию

Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, добровольно явился в полицию

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Владивостока, чьё видео со стрельбой из окна жилого дома распространилось в соцсетях, добровольно явился в полицию, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина стреляет из окна балкона и сообщает, что оружие заряжено боевыми патронами. Полиция Владивостока начала проверку. Вскоре правоохранители установили личность стрелявшего.
"После распространения видео в социальных сетях приморец самостоятельно явился в отдел полиции. Житель Владивостока 1988 года рождения пояснил, что видеозапись была сделана примерно 3,5 года назад и носила исключительно развлекательный характер, а выстрел был осуществлен из охолощенного оружия. Тогда же видео и было распространено в кругу знакомых", - говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, со слов "героя" видео, ему неизвестно, "каким образом и с какой целью видеозапись в настоящее время стала тиражироваться".
Полиция продолжает проверку.
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