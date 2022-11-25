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Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию

Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию - РИА Новости, 25.11.2022

Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию

Житель Владивостока, чьё видео со стрельбой из окна жилого дома распространилось в соцсетях, добровольно явился в полицию, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:01

2022-11-25T16:01

2022-11-25T16:01

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Владивостока, чьё видео со стрельбой из окна жилого дома распространилось в соцсетях, добровольно явился в полицию, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина стреляет из окна балкона и сообщает, что оружие заряжено боевыми патронами. Полиция Владивостока начала проверку. Вскоре правоохранители установили личность стрелявшего."После распространения видео в социальных сетях приморец самостоятельно явился в отдел полиции. Житель Владивостока 1988 года рождения пояснил, что видеозапись была сделана примерно 3,5 года назад и носила исключительно развлекательный характер, а выстрел был осуществлен из охолощенного оружия. Тогда же видео и было распространено в кругу знакомых", - говорится в сообщении.Как уточнили в полиции, со слов "героя" видео, ему неизвестно, "каким образом и с какой целью видеозапись в настоящее время стала тиражироваться".Полиция продолжает проверку.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край