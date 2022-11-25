https://ria.ru/20221125/strelba-1834161248.html

Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины

Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины - РИА Новости, 25.11.2022

Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины

Пострадавший при стрельбе в Крымске на Кубани мужчина госпитализирован и находится в стабильном состоянии, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:01

2022-11-25T12:01

2022-11-25T12:01

происшествия

крымск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Пострадавший при стрельбе в Крымске на Кубани мужчина госпитализирован и находится в стабильном состоянии, сообщил источник РИА Новости.Накануне в Крымске на Кубани местный житель открыл стрельбу. Погибли четыре человека, в том числе сам нападавший. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство."Потерпевший в результате стрельбы в Крымске госпитализирован и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", - сообщил источник агентства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834058429.html

крымск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, крымск, краснодарский край