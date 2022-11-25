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Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины - РИА Новости, 25.11.2022
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Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины
Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины - РИА Новости, 25.11.2022
Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины
Пострадавший при стрельбе в Крымске на Кубани мужчина госпитализирован и находится в стабильном состоянии, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:01
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происшествия
крымск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Пострадавший при стрельбе в Крымске на Кубани мужчина госпитализирован и находится в стабильном состоянии, сообщил источник РИА Новости.Накануне в Крымске на Кубани местный житель открыл стрельбу. Погибли четыре человека, в том числе сам нападавший. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство."Потерпевший в результате стрельбы в Крымске госпитализирован и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", - сообщил источник агентства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.
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происшествия, крымск, краснодарский край
Происшествия, Крымск, Краснодарский край
12:01 25.11.2022
 
Источник рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Крымске мужчины

Пострадавший при стрельбе в Крымске находится в стабильном состоянии

© Кадр видео очевидцаСтрельба в Крымске
Стрельба в Крымске
© Кадр видео очевидца
Стрельба в Крымске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Пострадавший при стрельбе в Крымске на Кубани мужчина госпитализирован и находится в стабильном состоянии, сообщил источник РИА Новости.
Накануне в Крымске на Кубани местный житель открыл стрельбу. Погибли четыре человека, в том числе сам нападавший. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство.
"Потерпевший в результате стрельбы в Крымске госпитализирован и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", - сообщил источник агентства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.
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ПроисшествияКрымскКраснодарский край
 
 
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