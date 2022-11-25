https://ria.ru/20221125/stambul-1834131013.html
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции - РИА Новости, 25.11.2022
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции
Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:34
2022-11-25T10:34
2022-11-25T10:34
в мире
стамбул
россия
исламское государство
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_72cd12061683dbdc2e47156a16f07bf3.jpg
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщила газета Star."Группы антитеррористического отделения Управления безопасности Стамбула начали операцию по задержанию членов вооруженных террористических организаций и лиц, связанных с зонами конфликтов. Группы установили адреса в 12 округах подозреваемых, которые поддерживают контакты с организациями, проводя акции и мероприятия в зонах конфликтов, а также ищут пути перехода в зоны конфликтов. Были одновременно организованы операции по 20 адресам, задержаны 18 человек", - сообщило издание.Стало известно, что подозреваемых продолжают допрашивать.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20221125/istiklyal-1834121093.html
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_292f7d0c90ae4b40f61f1f23218fc95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, исламское государство, аль-каида
В мире, Стамбул, Россия, Исламское государство, Аль-Каида
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках операции против ИГ и "Аль-Каиды"