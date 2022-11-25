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В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции - РИА Новости, 25.11.2022
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В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции - РИА Новости, 25.11.2022
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции
Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:34
2022-11-25T10:34
в мире
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исламское государство
аль-каида
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщила газета Star."Группы антитеррористического отделения Управления безопасности Стамбула начали операцию по задержанию членов вооруженных террористических организаций и лиц, связанных с зонами конфликтов. Группы установили адреса в 12 округах подозреваемых, которые поддерживают контакты с организациями, проводя акции и мероприятия в зонах конфликтов, а также ищут пути перехода в зоны конфликтов. Были одновременно организованы операции по 20 адресам, задержаны 18 человек", - сообщило издание.Стало известно, что подозреваемых продолжают допрашивать.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, стамбул, россия, исламское государство, аль-каида
В мире, Стамбул, Россия, Исламское государство, Аль-Каида
10:34 25.11.2022
 
В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции

В Стамбуле задержали 18 человек в рамках операции против ИГ и "Аль-Каиды"

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Стамбуле
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщила газета Star.
"Группы антитеррористического отделения Управления безопасности Стамбула начали операцию по задержанию членов вооруженных террористических организаций и лиц, связанных с зонами конфликтов. Группы установили адреса в 12 округах подозреваемых, которые поддерживают контакты с организациями, проводя акции и мероприятия в зонах конфликтов, а также ищут пути перехода в зоны конфликтов. Были одновременно организованы операции по 20 адресам, задержаны 18 человек", - сообщило издание.
Стало известно, что подозреваемых продолжают допрашивать.
* Террористическая организация, запрещена в России
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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