https://ria.ru/20221125/stambul-1834131013.html

В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции

В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции - РИА Новости, 25.11.2022

В Стамбуле задержали 18 человек в рамках антитеррористической операции

Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:34

2022-11-25T10:34

2022-11-25T10:34

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщила газета Star."Группы антитеррористического отделения Управления безопасности Стамбула начали операцию по задержанию членов вооруженных террористических организаций и лиц, связанных с зонами конфликтов. Группы установили адреса в 12 округах подозреваемых, которые поддерживают контакты с организациями, проводя акции и мероприятия в зонах конфликтов, а также ищут пути перехода в зоны конфликтов. Были одновременно организованы операции по 20 адресам, задержаны 18 человек", - сообщило издание.Стало известно, что подозреваемых продолжают допрашивать.* Террористическая организация, запрещена в России

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, стамбул, россия, исламское государство, аль-каида