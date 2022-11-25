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Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе - РИА Новости, 25.11.2022
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Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе - РИА Новости, 25.11.2022
Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
цены на нефть
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БУДАПЕШТ, 25 ноя - РИА Новости. Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, в Европе ситуация "плачевна", потому что "Еврокомиссия скорее препятствует" притоку инвестиций в страны-члены ЕС.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.
https://ria.ru/20221121/vengriya-1833114929.html
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цены на нефть, петер сийярто, виктор орбан, ласло кевер, сша, европа, еврокомиссия, венгрия, евросоюз
Цены на нефть, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Ласло Кевер, США, Европа, Еврокомиссия, Венгрия, Евросоюз
14:56 25.11.2022
 
Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 25 ноя - РИА Новости. Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.
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По его словам, в Европе ситуация "плачевна", потому что "Еврокомиссия скорее препятствует" притоку инвестиций в страны-члены ЕС.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.
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Цены на нефтьПетер СийяртоВиктор ОрбанЛасло КеверСШАЕвропаЕврокомиссияВенгрияЕвросоюз
 
 
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