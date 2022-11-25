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Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе

Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе - РИА Новости, 25.11.2022

Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе

Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:56

2022-11-25T14:56

2022-11-25T14:56

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БУДАПЕШТ, 25 ноя - РИА Новости. Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, в Европе ситуация "плачевна", потому что "Еврокомиссия скорее препятствует" притоку инвестиций в страны-члены ЕС.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.

https://ria.ru/20221121/vengriya-1833114929.html

https://ria.ru/20221124/evrosoyuz-1834028186.html

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