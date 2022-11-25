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Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе - РИА Новости, 25.11.2022
Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
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БУДАПЕШТ, 25 ноя - РИА Новости. Бенефициаром рецессии в Европе являются США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, в Европе ситуация "плачевна", потому что "Еврокомиссия скорее препятствует" притоку инвестиций в страны-члены ЕС.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.
https://ria.ru/20221121/vengriya-1833114929.html
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цены на нефть, петер сийярто, виктор орбан, ласло кевер, сша, европа, еврокомиссия, венгрия, евросоюз
Цены на нефть, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Ласло Кевер, США, Европа, Еврокомиссия, Венгрия, Евросоюз
Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе