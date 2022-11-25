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Politico: Европа впала в ярость из-за гигантской прибыли США на Украине
Politico: Европа впала в ярость из-за гигантской прибыли США на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
Politico: Европа впала в ярость из-за гигантской прибыли США на Украине
Европейские политики все чаще выражают недовольство действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:41
2022-11-25T09:41
2022-11-25T10:43
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европейские политики все чаще выражают недовольство действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС, пишет Politico со ссылкой на собственные источники."Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — цитирует издание одного из европейских представителей.Единство западных союзников пошатнулось, а политики "в ярости от администрации Джо Байдена". Они обвиняют американцев в том, что те наживаются на общем кризисе, пишут журналисты.Больше всего европейских представителей раздражают экологические субсидии и введенные президентом США налоги. Они, как считает Брюссель, несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить промышленность континента.Как сообщил источник Politico, лидеры ЕС обсуждали с Байденом влияние американской политики на европейские рынки, но он не знал о ее последствиях для Евросоюза. Неосведомленность США, пишет издание, оказалась большой проблемой."Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций", — заключил Дэвид Клейманн из аналитического центра Bruegel.В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США. Америка производит газ, который продает дороже, чем страны Европы, а также предлагает огромную финансовую помощь ряду секторов, что "отодвигает европейский проект с рынка", возмутился европейский политик.По мнению Макрона, закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", заключил французский президент.В августе Джо Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Государство выделило 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.При этом в Евросоюзе назвали акт дискриминацией по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
https://ria.ru/20221125/signal-1834097295.html
https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джо байден, эммануэль макрон, европа, сша, вашингтон (штат), евросоюз
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Европа, США, Вашингтон (штат), Евросоюз
09:41 25.11.2022 (обновлено: 10:43 25.11.2022)
Politico: Европа впала в ярость из-за гигантской прибыли США на Украине
Politico: в ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины и стран Европы
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Европейские политики все чаще выражают недовольство действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС, пишет Politico
со ссылкой на собственные источники.
"Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — цитирует издание одного из европейских представителей.
Единство западных союзников пошатнулось, а политики "в ярости от администрации Джо Байдена". Они обвиняют американцев в том, что те наживаются на общем кризисе, пишут журналисты.
Больше всего европейских представителей раздражают экологические субсидии и введенные президентом США налоги. Они, как считает Брюссель, несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить промышленность континента.
Как сообщил источник Politico, лидеры ЕС обсуждали с Байденом влияние американской политики на европейские рынки, но он не знал о ее последствиях для Евросоюза. Неосведомленность США, пишет издание, оказалась большой проблемой.
"Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций", — заключил Дэвид Клейманн из аналитического центра Bruegel.
В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал
закон о сокращении инфляции в США.
Америка производит газ, который продает дороже, чем страны Европы, а также предлагает огромную финансовую помощь ряду секторов, что "отодвигает европейский проект с рынка", возмутился европейский политик.
По мнению Макрона, закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", заключил французский президент.
В августе Джо Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке
. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Государство выделило 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
При этом в Евросоюзе назвали акт дискриминацией по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.