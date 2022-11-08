https://ria.ru/20221108/makron-1830084266.html

Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным

Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным - РИА Новости, 08.11.2022

Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA). РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:08

2022-11-08T21:08

2022-11-08T22:15

эммануэль макрон

брюно ле мэр

джо байден

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всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA).Французский лидер отметил, что США производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают огромную финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". По словам Макрона, американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подчеркнул он.Макрон также добавил, что намерен обсудить этот вопрос в "в дружеской атмосфере" во время визита в Вашингтон в начале декабря.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221103/makron-1828918043.html

https://ria.ru/20221027/bayden-1827380749.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, брюно ле мэр, джо байден, сша, европа, франция, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, минфин франции