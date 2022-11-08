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Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным - РИА Новости, 08.11.2022
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Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным
Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным - РИА Новости, 08.11.2022
Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA). РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:08
2022-11-08T22:15
эммануэль макрон
брюно ле мэр
джо байден
сша
европа
франция
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA).Французский лидер отметил, что США производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают огромную финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". По словам Макрона, американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подчеркнул он.Макрон также добавил, что намерен обсудить этот вопрос в "в дружеской атмосфере" во время визита в Вашингтон в начале декабря.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
https://ria.ru/20221103/makron-1828918043.html
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эммануэль макрон, брюно ле мэр, джо байден, сша, европа, франция, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, минфин франции
Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Джо Байден, США, Европа, Франция, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Минфин Франции
21:08 08.11.2022 (обновлено: 22:15 08.11.2022)
 
Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным

Макрон: закон о сокращении инфляции в США недружественный и противоречит нормам ВТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA).

"Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе еще придется столкнутся с его последствиями", — сказал он.

Французский лидер отметил, что США производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают огромную финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". По словам Макрона, американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подчеркнул он.
Макрон также добавил, что намерен обсудить этот вопрос в "в дружеской атмосфере" во время визита в Вашингтон в начале декабря.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:59
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС — США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 23:11
Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной
 
Эммануэль МакронБрюно Ле МэрДжо БайденСШАЕвропаФранцияВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзМинфин Франции
 
 
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