21:08 08.11.2022 (обновлено: 22:15 08.11.2022)
Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным
Макрон: закон о сокращении инфляции в США недружественный и противоречит нормам ВТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA).
"Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе еще придется столкнутся с его последствиями", — сказал он.
Французский лидер отметил, что США производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают огромную финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". По словам Макрона, американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подчеркнул он.
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Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
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