https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834367234.html

Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации

Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022

Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации

Если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота, не было бы и военных действий сейчас, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:35

2022-11-25T21:35

2022-11-25T21:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота, не было бы и военных действий сейчас, заявил президент России Владимир Путин."Но все-таки, если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было", – добавил он.По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления на Украине."А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера, расстреливал и русских, кстати, и поляков, евреев, там всех подряд по указанию Гитлера, и они сегодня возвели таких людей в ранг национальных героев", – отметил Путин.Вот с чем, по его словам, сегодня борются российские военные в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20221125/putin-1834357546.html

https://ria.ru/20221125/putin-1834237430.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, украина, россия