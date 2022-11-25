https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834367234.html
Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации
Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации
Если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота, не было бы и военных действий сейчас, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:35
2022-11-25T21:35
2022-11-25T21:36
специальная военная операция на украине
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владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота, не было бы и военных действий сейчас, заявил президент России Владимир Путин."Но все-таки, если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было", – добавил он.По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления на Украине."А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера, расстреливал и русских, кстати, и поляков, евреев, там всех подряд по указанию Гитлера, и они сегодня возвели таких людей в ранг национальных героев", – отметил Путин.Вот с чем, по его словам, сегодня борются российские военные в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20221125/putin-1834357546.html
https://ria.ru/20221125/putin-1834237430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия
21:35 25.11.2022 (обновлено: 21:36 25.11.2022)
Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации
Президент Путин заявил, что без переворота на Украине в 2014 году не было бы спецоперации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота, не было бы и военных действий сейчас, заявил президент России Владимир Путин.
"На рубеже 2000-х, 90-х нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне и с восторгом предавались тому, что нами пытаются управлять. И в конечном итоге те, кто пытался нами управлять, в общем-то и целом благодаря их усилиям мы оказались в той ситуации, в том числе и вот на зоне специальной военной операции, ведь это же они до этого довели", – сказал Путин на встрече с матерями участников спецоперации.
"Но все-таки, если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было", – добавил он.
По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления на Украине.
"А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера, расстреливал и русских, кстати, и поляков, евреев, там всех подряд по указанию Гитлера, и они сегодня возвели таких людей в ранг национальных героев", – отметил Путин.
Вот с чем, по его словам, сегодня борются российские военные в зоне специальной военной операции.