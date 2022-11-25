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Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
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Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ
Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ
Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских пунктов управления, 67 артподразделений и склад с вооружением, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:02
2022-11-25T15:02
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских пунктов управления, 67 артподразделений и склад с вооружением, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
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россия
харьковская область
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
15:02 25.11.2022
 
Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления и 67 артподразделений

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских пунктов управления, 67 артподразделений и склад с вооружением, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, сообщило Минобороны, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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