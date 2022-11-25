https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834231353.html

Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ

Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022

Российские военные уничтожили 67 артподразделений ВСУ

Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских пунктов управления, 67 артподразделений и склад с вооружением, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:02

2022-11-25T15:02

2022-11-25T15:02

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских пунктов управления, 67 артподразделений и склад с вооружением, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834230394.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность