https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834230394.html
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона - РИА Новости, 25.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона
Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:59
2022-11-25T14:59
2022-11-25T14:59
специальная военная операция на украине
россия
кременная
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой народной республики и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской народной республики", - добавляет Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кременная, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов HIMARS