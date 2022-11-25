https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834230394.html

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона - РИА Новости, 25.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона

Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:59

2022-11-25T14:59

2022-11-25T14:59

специальная военная операция на украине

россия

кременная

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой народной республики и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской народной республики", - добавляет Минобороны РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/balaklavskaya-tes-1833506356.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кременная, безопасность