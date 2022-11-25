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Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона - РИА Новости, 25.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона
Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:59
2022-11-25T14:59
специальная военная операция на украине
россия
кременная
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой народной республики и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской народной республики", - добавляет Минобороны РФ.
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россия, кременная, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Безопасность
14:59 25.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских беспилотника и перехватили 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой народной республики и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской народной республики", - добавляет Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяБезопасность
 
 
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