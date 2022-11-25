https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834227357.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:48

2022-11-25T14:48

2022-11-25T15:09

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825211850_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_b2ee665a9a4ee083966581fb13b7b0fc.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машин пехоты", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия