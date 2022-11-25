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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:48
2022-11-25T15:09
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машин пехоты", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
14:48 25.11.2022 (обновлено: 15:09 25.11.2022)
 
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили контратаку ВСУ около Бахмутского

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов
Работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машин пехоты", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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