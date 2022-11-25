https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834227357.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:48
2022-11-25T14:48
2022-11-25T15:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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россия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили контратаку на донецком направлении около Бахмутского, уничтожены до 60 украинских военных, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машин пехоты", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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14:48 25.11.2022 (обновлено: 15:09 25.11.2022)
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили контратаку ВСУ около Бахмутского