https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834225709.html
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:45
2022-11-25T14:45
2022-11-25T15:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область
14:45 25.11.2022 (обновлено: 15:09 25.11.2022)
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные сорвали попытки контратак ВСУ на Южнодонецком направлении