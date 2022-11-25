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ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022
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ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:45
2022-11-25T15:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область
14:45 25.11.2022 (обновлено: 15:09 25.11.2022)
 
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные сорвали попытки контратак ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета
Военнослужащие артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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