https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834225709.html

ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2022

ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:45

2022-11-25T14:45

2022-11-25T15:09

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили украинские контратаки в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожская область