https://ria.ru/20221125/soveschanie-1834174627.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза - РИА Новости, 25.11.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:36
2022-11-25T12:36
2022-11-25T12:38
владимир путин
россия
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822782721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83c46494ceb2b5212ce1e13bd4374f2a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам в пятницу.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822782721_0:313:2313:2048_1920x0_80_0_0_b8d1f82d6cbabdf17743e023a2df5fef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
12:36 25.11.2022 (обновлено: 12:38 25.11.2022)
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза