https://ria.ru/20221125/soveschanie-1834174627.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза - РИА Новости, 25.11.2022

Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:36

2022-11-25T12:36

2022-11-25T12:38

владимир путин

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, совет безопасности рф