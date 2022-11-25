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Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза - РИА Новости, 25.11.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:36
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владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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владимир путин, россия, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
12:36 25.11.2022 (обновлено: 12:38 25.11.2022)
 
Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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