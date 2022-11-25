https://ria.ru/20221125/sovbez-1834322128.html

Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20

Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20 - РИА Новости, 25.11.2022

Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:28

2022-11-25T18:28

2022-11-25T19:04

большая двадцатка

россия

турция

сергей нарышкин

уильям бернс

сша

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции."Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций на "двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре", – сказал Путин.Российскую делегацию на саммите G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, на АТЭС – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Что касается встречи Нарышкина и главы ЦРУ в Турции, то ее детали со стороны России не раскрывались.

https://ria.ru/20221125/sovbez-1834323410.html

россия

турция

сша

анкара

бали

индонезия

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Владимир Лаврентьев

большая двадцатка, россия, турция, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, совет безопасности рф, владимир путин, саммит g20, в мире, анкара, бали, индонезия