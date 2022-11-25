https://ria.ru/20221125/sovbez-1834322128.html
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20 - РИА Новости, 25.11.2022
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:28
2022-11-25T18:28
2022-11-25T19:04
большая двадцатка
россия
турция
сергей нарышкин
уильям бернс
сша
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции."Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций на "двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре", – сказал Путин.Российскую делегацию на саммите G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, на АТЭС – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Что касается встречи Нарышкина и главы ЦРУ в Турции, то ее детали со стороны России не раскрывались.
https://ria.ru/20221125/sovbez-1834323410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:28 25.11.2022 (обновлено: 19:04 25.11.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20
Путин предложил Совбезу обсудить работу на G20 и встречу Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом