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Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20 - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20 - РИА Новости, 25.11.2022
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:28
2022-11-25T19:04
большая двадцатка
россия
турция
сергей нарышкин
уильям бернс
сша
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции."Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций на "двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре", – сказал Путин.Российскую делегацию на саммите G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, на АТЭС – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Что касается встречи Нарышкина и главы ЦРУ в Турции, то ее детали со стороны России не раскрывались.
https://ria.ru/20221125/sovbez-1834323410.html
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большая двадцатка, россия, турция, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, совет безопасности рф, владимир путин, саммит g20, в мире, анкара, бали, индонезия
Большая двадцатка, Россия, Турция, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Саммит G20, В мире, Анкара, Бали, Индонезия
18:28 25.11.2022 (обновлено: 19:04 25.11.2022)
 
Путин предложил Совбезу обсудить работу на саммите G20

Путин предложил Совбезу обсудить работу на G20 и встречу Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС, а также встречу главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции.
"Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций на "двадцатке", на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре", – сказал Путин.
Российскую делегацию на саммите G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, на АТЭС – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Что касается встречи Нарышкина и главы ЦРУ в Турции, то ее детали со стороны России не раскрывались.
Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 18:33
Путин предложил участникам Совбеза обсудить итоги саммита ОДКБ
 
Большая двадцаткаРоссияТурцияСергей НарышкинУильям БернсСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьСовет Безопасности РФВладимир ПутинСаммит G20В миреАнкараБалиИндонезия
 
 
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