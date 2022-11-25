https://ria.ru/20221125/sochi-1834016635.html

На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне

На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне - РИА Новости, 25.11.2022

На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне

Горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Красная Поляна" поделились данными, о том, насколько россияне активно бронируют отдых на зимний сезон. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:02

2022-11-25T07:02

2022-11-25T07:02

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

красная поляна

роза хутор

новый год

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91195/56/911955618_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af676c5fa08f2cc01fc9884c94ef.jpg

СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Красная Поляна" поделились данными, о том, насколько россияне активно бронируют отдых на зимний сезон."Загрузка отелей "Роза Хутор" на период январь-февраль составляет более 40 процентов. Темпы роста вернулись к прошлогодним. Фактическую загрузку ожидаем не ниже сезона 2021-2022", – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Рушан Сабиров. По его словам, в декабре 2022 темпы бронирования соответствуют показателям прошлого года. "Основной тренд, который мы отмечаем – сокращение окна бронирования. Так что ожидаем рост к праздничным датам", – сказал Сабиров.Он добавил, что в грядущем зимнем сезоне для отдыхающих подготовили развлекательные новинки и расширили участки для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт", пересечение трасс "Лабиринт" и "Тритон", "Тритон" и "Каскад". Старт зимнего сезона запланирован на 23 декабря.По словам директора по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольги Филипенковой, загрузка в новогодние праздники уже превысила 65 процентов, по некоторым отелям например, в Rixos и Marriott, достигает 90."Средний чек на проживание в отелях на 6 дней, 5 ночей стартует от 65 тысячи рублей на человека, в апартаментах – 47 тысяч. По ски-пассам пока идет раннее бронирование до конца ноября со скидкой 20 процента", – добавила она.Обновлена зона apres-ski, гастрономическая карта будет дополнена, гостей ждет электронная купонная книга с зимними предложениями. Это собственный уникальный гид в смартфоне со скидками на развлечения и сервисы курорта. Дата начала сезона пока неизвестна, она зависит от погоды и снега.

https://ria.ru/20221112/kuzbass-1831033442.html

https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html

сочи

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, красная поляна, роза хутор, новый год, туристы, куда можно лететь, отдых в россии, сноуборд