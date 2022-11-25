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На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне
На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне - РИА Новости, 25.11.2022
На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне
Горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Красная Поляна" поделились данными, о том, насколько россияне активно бронируют отдых на зимний сезон. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:02
2022-11-25T07:02
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
красная поляна
роза хутор
новый год
туристы
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СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Красная Поляна" поделились данными, о том, насколько россияне активно бронируют отдых на зимний сезон."Загрузка отелей "Роза Хутор" на период январь-февраль составляет более 40 процентов. Темпы роста вернулись к прошлогодним. Фактическую загрузку ожидаем не ниже сезона 2021-2022", – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Рушан Сабиров. По его словам, в декабре 2022 темпы бронирования соответствуют показателям прошлого года. "Основной тренд, который мы отмечаем – сокращение окна бронирования. Так что ожидаем рост к праздничным датам", – сказал Сабиров.Он добавил, что в грядущем зимнем сезоне для отдыхающих подготовили развлекательные новинки и расширили участки для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт", пересечение трасс "Лабиринт" и "Тритон", "Тритон" и "Каскад". Старт зимнего сезона запланирован на 23 декабря.По словам директора по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольги Филипенковой, загрузка в новогодние праздники уже превысила 65 процентов, по некоторым отелям например, в Rixos и Marriott, достигает 90."Средний чек на проживание в отелях на 6 дней, 5 ночей стартует от 65 тысячи рублей на человека, в апартаментах – 47 тысяч. По ски-пассам пока идет раннее бронирование до конца ноября со скидкой 20 процента", – добавила она.Обновлена зона apres-ski, гастрономическая карта будет дополнена, гостей ждет электронная купонная книга с зимними предложениями. Это собственный уникальный гид в смартфоне со скидками на развлечения и сервисы курорта. Дата начала сезона пока неизвестна, она зависит от погоды и снега.
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туризм, новости - туризм, сочи, красная поляна, роза хутор, новый год, туристы, куда можно лететь, отдых в россии, сноуборд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор, Новый год, туристы, куда можно лететь, отдых в России, Сноуборд
07:02 25.11.2022
 
На горнолыжных курортах Сочи рассказали о спросе и ценах в этом сезоне

Отели "Роза Хутор" раскуплены на 40 процентов, на "Красной Поляне" идут активные продажи

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФестиваль BoogelWoogel на "Роза Хутор"
Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Красная Поляна" поделились данными, о том, насколько россияне активно бронируют отдых на зимний сезон.
"Загрузка отелей "Роза Хутор" на период январь-февраль составляет более 40 процентов. Темпы роста вернулись к прошлогодним. Фактическую загрузку ожидаем не ниже сезона 2021-2022", – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Рушан Сабиров.
По его словам, в декабре 2022 темпы бронирования соответствуют показателям прошлого года. "Основной тренд, который мы отмечаем – сокращение окна бронирования. Так что ожидаем рост к праздничным датам", – сказал Сабиров.
Он добавил, что в грядущем зимнем сезоне для отдыхающих подготовили развлекательные новинки и расширили участки для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт", пересечение трасс "Лабиринт" и "Тритон", "Тритон" и "Каскад". Старт зимнего сезона запланирован на 23 декабря.
По словам директора по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольги Филипенковой, загрузка в новогодние праздники уже превысила 65 процентов, по некоторым отелям например, в Rixos и Marriott, достигает 90.
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"Средний чек на проживание в отелях на 6 дней, 5 ночей стартует от 65 тысячи рублей на человека, в апартаментах – 47 тысяч. По ски-пассам пока идет раннее бронирование до конца ноября со скидкой 20 процента", – добавила она.
Обновлена зона apres-ski, гастрономическая карта будет дополнена, гостей ждет электронная купонная книга с зимними предложениями. Это собственный уникальный гид в смартфоне со скидками на развлечения и сервисы курорта. Дата начала сезона пока неизвестна, она зависит от погоды и снега.
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