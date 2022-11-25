https://ria.ru/20221125/skulptura-1834183481.html

Горельеф орла на доходном доме в Петербурге лишился головы

Горельеф орла на доходном доме в Петербурге лишился головы - РИА Новости, 25.11.2022

Горельеф орла на доходном доме в Петербурге лишился головы

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения горельефа орла на доходном доме Буксгевдена в Санкт-Петербурге, у которого оказалась отбита голова, сообщила... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:03

2022-11-25T13:03

2022-11-25T13:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства повреждения горельефа орла на доходном доме Буксгевдена в Санкт-Петербурге, у которого оказалась отбита голова, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Доходный дом Буксгевдена на углу улиц Куйбышева и Чапаева построен в начале XX века в стиле модерн. Здание декорировано горельефными изображениями орлов по бокам парадного входа.Самое нашумевшее повреждение горельефа в Петербурге произошло в 2015 году, когда с фасада дома Лишневского в Петроградском районе было сбито изображение Мефистофеля. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Оно было прекращено в январе 2016 года в связи с раскаянием и возмещением ущерба его фигурантами.По данным региональных СМИ, деньги за ущерб вернул "бездомный петербуржец", заплативший 664 тысячи рублей. Ранее он якобы попросил промышленного альпиниста сбить горельеф, по его мнению, угрожавший безопасности прохожих. В октябре 2022 года городские власти пообещали восстановить скульптуру и вернуть ее на место.

https://ria.ru/20221123/kaplya-1833680971.html

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Екатерина Янсон

новости культуры, санкт-петербург, происшествия, общество