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"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками - РИА Новости, 25.11.2022
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"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками
"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками - РИА Новости, 25.11.2022
"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками
"Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам, благодаря чему пользователи смогут увидеть, действительно ли цена по акции в магазине ниже, чем обычно, а... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:57
2022-11-25T10:57
яндекс
технологии
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам, благодаря чему пользователи смогут увидеть, действительно ли цена по акции в магазине ниже, чем обычно, а не намеренно была завышена перед распродажей, сообщили в компании."Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам. Теперь пользователи увидят информацию о скидке только в том случае, если цена по акции в магазине действительно ниже, чем обычно... Эти скидки проверяет специальный алгоритм, который анализирует цены магазина за последние два месяца. Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара", - говорится в сообщении.Уточняется, что рядом с каждой скидкой будет указано, что она прошла проверку и на сколько процентов снизилась цена. В случае если человек захочет посмотреть все товары, которые продаются по акции, он может воспользоваться фильтром "Проверенные скидки".В поиске по товарам собрано более 730 миллионов предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов: электроника, бытовая техника, косметика, игрушки и другие товары. На сервисе можно сравнивать цены в разных магазинах и выбирать самые выгодные предложения.
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яндекс, технологии, россия
Яндекс, Технологии, Россия
10:57 25.11.2022
 
"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками

"Яндекс" в поиске по товарам начал контроль для борьбы с фейковыми скидками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам, благодаря чему пользователи смогут увидеть, действительно ли цена по акции в магазине ниже, чем обычно, а не намеренно была завышена перед распродажей, сообщили в компании.
"Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам. Теперь пользователи увидят информацию о скидке только в том случае, если цена по акции в магазине действительно ниже, чем обычно... Эти скидки проверяет специальный алгоритм, который анализирует цены магазина за последние два месяца. Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рядом с каждой скидкой будет указано, что она прошла проверку и на сколько процентов снизилась цена. В случае если человек захочет посмотреть все товары, которые продаются по акции, он может воспользоваться фильтром "Проверенные скидки".
В поиске по товарам собрано более 730 миллионов предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов: электроника, бытовая техника, косметика, игрушки и другие товары. На сервисе можно сравнивать цены в разных магазинах и выбирать самые выгодные предложения.
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