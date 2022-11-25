https://ria.ru/20221125/skidki-1834138947.html

"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками

"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками - РИА Новости, 25.11.2022

"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками

"Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам, благодаря чему пользователи смогут увидеть, действительно ли цена по акции в магазине ниже, чем обычно, а... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:57

2022-11-25T10:57

2022-11-25T10:57

яндекс

технологии

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам, благодаря чему пользователи смогут увидеть, действительно ли цена по акции в магазине ниже, чем обычно, а не намеренно была завышена перед распродажей, сообщили в компании."Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам. Теперь пользователи увидят информацию о скидке только в том случае, если цена по акции в магазине действительно ниже, чем обычно... Эти скидки проверяет специальный алгоритм, который анализирует цены магазина за последние два месяца. Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара", - говорится в сообщении.Уточняется, что рядом с каждой скидкой будет указано, что она прошла проверку и на сколько процентов снизилась цена. В случае если человек захочет посмотреть все товары, которые продаются по акции, он может воспользоваться фильтром "Проверенные скидки".В поиске по товарам собрано более 730 миллионов предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов: электроника, бытовая техника, косметика, игрушки и другие товары. На сервисе можно сравнивать цены в разных магазинах и выбирать самые выгодные предложения.

https://ria.ru/20221118/ikea-1832479911.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яндекс, технологии, россия