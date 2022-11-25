https://ria.ru/20221125/skhron-1834136005.html
В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами
В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами - РИА Новости, 25.11.2022
В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами
В Энергодаре обнаружили уже второй за неделю тайник со взрывчаткой, они могут быть частью одной сети, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:45
2022-11-25T10:45
2022-11-25T11:52
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энергодар
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 25 ноя — РИА Новости. В Энергодаре обнаружили уже второй за неделю тайник со взрывчаткой, они могут быть частью одной сети, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.В этих двух тайниках, по примерным подсчетам, находились более 300 мин, уточнил силовик. Это одна из самых крупных находок "тяжелых взрывоопасных предметов".Он отметил, что украинские спецслужбы могли использовать взрывчатку для провокаций.Ранее на этой неделе в Энергодаре обнаружили схрон с несколькими десятками аналогичных боеприпасов. Они предназначены для минирования прибрежной зоны и выведения их строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин.Рядом с Энергодаром находится Запорожская атомная электростанция, район которой регулярно обстреливают украинские военные. Факты атак подтвердила миссия МАГАТЭ, не называя, кто именно ведет обстрелы.
https://ria.ru/20221124/energodar-1833982399.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Противодесантные мины в одном из схронов в Энергодаре
Силовики обнаружили в Энергодаре сеть схронов, в которых находилось более 300 противодесантных мин, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
2022-11-25T10:45
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Украина
10:45 25.11.2022 (обновлено: 11:52 25.11.2022)
В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами
В Энергодаре нашли сеть схронов с 300 противодесантными минами
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 25 ноя — РИА Новости. В Энергодаре обнаружили уже второй за неделю тайник со взрывчаткой, они могут быть частью одной сети, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
"Сотрудники силовых структур в ходе оперативных мероприятий на территории Энергодара выявили еще один схрон с противодесантными донными минами ПДМ-1М. Это второй за неделю схрон. Есть все основания полагать, что эти схроны связаны друг с другом", — рассказал собеседник агентства.
В этих двух тайниках, по примерным подсчетам, находились более 300 мин, уточнил силовик. Это одна из самых крупных находок "тяжелых взрывоопасных предметов".
Он отметил, что украинские спецслужбы могли использовать взрывчатку для провокаций.
Ранее на этой неделе в Энергодаре обнаружили схрон с несколькими десятками аналогичных боеприпасов. Они предназначены для минирования прибрежной зоны и выведения их строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин.
Рядом с Энергодаром находится Запорожская атомная электростанция, район которой регулярно обстреливают украинские военные. Факты атак подтвердила миссия МАГАТЭ
, не называя, кто именно ведет обстрелы.