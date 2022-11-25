https://ria.ru/20221125/skhron-1834136005.html

В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами

В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами - РИА Новости, 25.11.2022

В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами

В Энергодаре обнаружили уже второй за неделю тайник со взрывчаткой, они могут быть частью одной сети, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:45

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2022-11-25T11:52

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 25 ноя — РИА Новости. В Энергодаре обнаружили уже второй за неделю тайник со взрывчаткой, они могут быть частью одной сети, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.В этих двух тайниках, по примерным подсчетам, находились более 300 мин, уточнил силовик. Это одна из самых крупных находок "тяжелых взрывоопасных предметов".Он отметил, что украинские спецслужбы могли использовать взрывчатку для провокаций.Ранее на этой неделе в Энергодаре обнаружили схрон с несколькими десятками аналогичных боеприпасов. Они предназначены для минирования прибрежной зоны и выведения их строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин.Рядом с Энергодаром находится Запорожская атомная электростанция, район которой регулярно обстреливают украинские военные. Факты атак подтвердила миссия МАГАТЭ, не называя, кто именно ведет обстрелы.

https://ria.ru/20221124/energodar-1833982399.html

энергодар

украина

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Противодесантные мины в одном из схронов в Энергодаре Силовики обнаружили в Энергодаре сеть схронов, в которых находилось более 300 противодесантных мин, рассказали РИА Новости в силовых структурах. 2022-11-25T10:45 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, происшествия, украина