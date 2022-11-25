14:07 25.11.2022 (обновлено: 14:33 25.11.2022)
Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром
Российские космонавты Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" решил прекратить работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются", - говорится в сообщении.
"Дата следующего выхода будет определена после анализа причин отмены сегодняшнего выхода", - отмечается в сообщении.
Планировалось, что Прокопьев с Петелиным сегодня расстыкуют электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтируют с радиатора заглушку и раскроют четыре замка, которыми он прикреплен к модулю.
После этого радиатор планировалось перенести с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции будет управлять Анна Кикина, на модуль "Наука". Прокопьев и Петелин должны были наблюдать за этой операцией.
Ранее у российских космонавтов уже возникали неполадки со скафандрами. Выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева 17 августа 2022 года был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что они проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Космонавты благополучно вернулись на станцию и после решения всех проблем со скафандрами вышли еще раз 2 сентября.