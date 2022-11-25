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Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром - РИА Новости, 25.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221125/skafandr-1834208552.html
Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром
Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром - РИА Новости, 25.11.2022
Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром
"Роскосмос" решил прекратить работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:07
2022-11-25T14:33
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" решил прекратить работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются", - говорится в сообщении."Дата следующего выхода будет определена после анализа причин отмены сегодняшнего выхода", - отмечается в сообщении.Планировалось, что Прокопьев с Петелиным сегодня расстыкуют электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтируют с радиатора заглушку и раскроют четыре замка, которыми он прикреплен к модулю.После этого радиатор планировалось перенести с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции будет управлять Анна Кикина, на модуль "Наука". Прокопьев и Петелин должны были наблюдать за этой операцией.Ранее у российских космонавтов уже возникали неполадки со скафандрами. Выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева 17 августа 2022 года был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что они проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Космонавты благополучно вернулись на станцию и после решения всех проблем со скафандрами вышли еще раз 2 сентября.
https://ria.ru/20221122/kosmos-1833267027.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия
14:07 25.11.2022 (обновлено: 14:33 25.11.2022)
 
Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром

Российские космонавты Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" решил прекратить работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются", - говорится в сообщении.
"Дата следующего выхода будет определена после анализа причин отмены сегодняшнего выхода", - отмечается в сообщении.
Планировалось, что Прокопьев с Петелиным сегодня расстыкуют электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтируют с радиатора заглушку и раскроют четыре замка, которыми он прикреплен к модулю.
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После этого радиатор планировалось перенести с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции будет управлять Анна Кикина, на модуль "Наука". Прокопьев и Петелин должны были наблюдать за этой операцией.
Ранее у российских космонавтов уже возникали неполадки со скафандрами. Выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева 17 августа 2022 года был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что они проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Космонавты благополучно вернулись на станцию и после решения всех проблем со скафандрами вышли еще раз 2 сентября.
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