https://ria.ru/20221125/skafandr-1834208552.html

Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром

Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром - РИА Новости, 25.11.2022

Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром

"Роскосмос" решил прекратить работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:07

2022-11-25T14:07

2022-11-25T14:33

наука

космос - риа наука

роскосмос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818360293_0:156:2506:1565_1920x0_80_0_0_36f47df9f9c894cb4a9c0e8808b02a6d.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" решил прекратить работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неполадок со скафандром, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются", - говорится в сообщении."Дата следующего выхода будет определена после анализа причин отмены сегодняшнего выхода", - отмечается в сообщении.Планировалось, что Прокопьев с Петелиным сегодня расстыкуют электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтируют с радиатора заглушку и раскроют четыре замка, которыми он прикреплен к модулю.После этого радиатор планировалось перенести с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции будет управлять Анна Кикина, на модуль "Наука". Прокопьев и Петелин должны были наблюдать за этой операцией.Ранее у российских космонавтов уже возникали неполадки со скафандрами. Выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева 17 августа 2022 года был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что они проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Космонавты благополучно вернулись на станцию и после решения всех проблем со скафандрами вышли еще раз 2 сентября.

https://ria.ru/20221122/kosmos-1833267027.html

https://ria.ru/20221125/kosmos-1834199445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, россия