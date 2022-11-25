https://ria.ru/20221125/sinergiya-1834125087.html
"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок
"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок - РИА Новости, 25.11.2022
"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок
"Синергия" завершила проверку по факту выдачи подложных справок об обучении, всего уволены девять сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:08
2022-11-25T10:08
2022-11-25T10:08
происшествия
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синергия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Синергия" завершила проверку по факту выдачи подложных справок об обучении, всего уволены девять сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."В университете "Синергия" завершена проверка, инициированная совместно с правоохранительными органами по факту выдачи в вузе фиктивных справок об обучении. В результате проверки были уволены девять сотрудников университета", - говорится в сообщении.Добавляется, что злоумышленников помог найти пост, опубликованный в одной из социальных сетей, в нем молодой человек рассказывает о своем поступлении в университет "Синергия" уже после прекращения набора, это привлекло внимание руководства вуза, и оно запустило проверку, университету также удалось обнаружить шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в "Синергию" из других вузов.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.
https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html
https://ria.ru/20221108/sinergiya-1829897913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, синергия
Происшествия, Москва, Синергия
"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок
После проверки по делу о выдаче подложных справок из "Синергии" уволили девять сотрудников
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Синергия" завершила проверку по факту выдачи подложных справок об обучении, всего уволены девять сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В университете "Синергия" завершена проверка, инициированная совместно с правоохранительными органами по факту выдачи в вузе фиктивных справок об обучении. В результате проверки были уволены девять сотрудников университета", - говорится в сообщении.
Добавляется, что злоумышленников помог найти пост, опубликованный в одной из социальных сетей, в нем молодой человек рассказывает о своем поступлении в университет "Синергия" уже после прекращения набора, это привлекло внимание руководства вуза, и оно запустило проверку, университету также удалось обнаружить шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в "Синергию" из других вузов.
"Данная мошенническая схема была выявлена через несколько дней после того, как мы закрыли набор на все очные и очно-заочные программы обучения по рекомендации министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В сотрудничестве с правоохранительными органами нам удалось оперативно обнаружить злоумышленников. Те, кто осознанно пошел на это преступление, должны понести заслуженное наказание", - прокомментировал ректор университета "Синергия" Артем Васильев, его слова приводятся в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве
были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".
В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.