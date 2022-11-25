https://ria.ru/20221125/sinergiya-1834125087.html

"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок

"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок - РИА Новости, 25.11.2022

"Синергия" завершила проверку по делу о выдаче подложных справок

"Синергия" завершила проверку по факту выдачи подложных справок об обучении, всего уволены девять сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:08

2022-11-25T10:08

2022-11-25T10:08

происшествия

москва

синергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804812214_0:0:2523:1419_1920x0_80_0_0_f3e3bbc5bc0b39a6a78f6388830ff465.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Синергия" завершила проверку по факту выдачи подложных справок об обучении, всего уволены девять сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."В университете "Синергия" завершена проверка, инициированная совместно с правоохранительными органами по факту выдачи в вузе фиктивных справок об обучении. В результате проверки были уволены девять сотрудников университета", - говорится в сообщении.Добавляется, что злоумышленников помог найти пост, опубликованный в одной из социальных сетей, в нем молодой человек рассказывает о своем поступлении в университет "Синергия" уже после прекращения набора, это привлекло внимание руководства вуза, и оно запустило проверку, университету также удалось обнаружить шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в "Синергию" из других вузов.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.

https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html

https://ria.ru/20221108/sinergiya-1829897913.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, синергия