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СМИ: Макрон послал США недвусмысленный сигнал

СМИ: Макрон послал США недвусмысленный сигнал - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: Макрон послал США недвусмысленный сигнал

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса стала четким сигналом для США о том, что Европа "опомнилась" и встала на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T01:15

2022-11-25T01:15

2022-11-25T03:19

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса стала четким сигналом для США о том, что Европа "опомнилась" и встала на защиту своих интересов, говорится в статье CCTV.Как отмечает автор, в начале недели французский лидер устроил банкет для европейских предпринимателей, при этом это был не просто ужин, а "горькая попытка удержать их во Франции". "Макрон пытался послать им сигнал: оставайтесь, не надо уходить", - пишет он.В настоящее время политики по всей Европе больше, чем когда-либо, обеспокоены тем, что местные промышленные предприятия переместятся в США, говорится в материале. Так, стабильная стоимость энергии в Штатах и щедрые субсидии от американского правительства в рамках закона о снижении инфляции не оставили европейским предприятиям иного выбора, кроме как "повернуться спиной" к ЕС.Как указывает CCTV, все больше европейцев ясно видят "истинный расчет США": использовать кризис на Украине для ослабления стратегической автономии Европы, а также нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую промышленность.По мнению автора, "научившись на болезненном опыте" и столкнувшись с "тиранической" политикой "Америка прежде всего", страны Европы теперь начали сопротивляться. "Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки "плясать под дудку США" и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом", - резюмирует он.Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕК направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей. Еврокомиссар подчеркнул, что этот акт, который подразумевает выделение 370 миллиардов долларов на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, "нарушает правила честной конкуренции".В сентябре официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин также выразил опасения в связи с этим законом, отметив, что США, будучи членом ВТО, обязаны проводить свою инвестиционную политику в соответствии с правилами организации и защищать порядок справедливой конкуренции.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833636718.html

https://ria.ru/20221121/ssha-1833030262.html

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в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, европа, франция, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)