https://ria.ru/20221125/shutka-1834103254.html

Американцев вывела из себя шутка Байдена

Американцев вывела из себя шутка Байдена - РИА Новости, 25.11.2022

Американцев вывела из себя шутка Байдена

Американские читатели издания The Daily Mail отреагировали на шутку президента Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T05:12

2022-11-25T05:12

2022-11-25T05:12

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Американские читатели издания The Daily Mail отреагировали на шутку президента Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра.Ранее глава государства, на минувшей неделе отметивший свое 80-летие, в ходе общения с прессой заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. "Вы считаете, мне это нужно?" - в шутку спросил у журналистов президент.Комментаторы из США не оценили высказывание Байдена."Да, думаю, вам это нужно", - заявил пользователь MsAlicePalace."Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье", - указал JustThinkForOnce."Проверка головы важнее, чем проверка тела", - согласился Sulky1."Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме", - выразил мнение SmellTheRoses1."Джеки? Джеки, ты можешь встать?" – написал k_enn, напомнив о случае в сентябре, когда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе летом."Так смешно, что мы забыли посмеяться", - резюмировал IndependentByDesign.Восьмидесятилетний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221122/bayden-1833406923.html

https://ria.ru/20221112/bayden-1831074845.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша