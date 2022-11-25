https://ria.ru/20221125/shutka-1834103254.html
Американцев вывела из себя шутка Байдена
Американцев вывела из себя шутка Байдена - РИА Новости, 25.11.2022
Американцев вывела из себя шутка Байдена
Американские читатели издания The Daily Mail отреагировали на шутку президента Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:12
2022-11-25T05:12
2022-11-25T05:12
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Американские читатели издания The Daily Mail отреагировали на шутку президента Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра.Ранее глава государства, на минувшей неделе отметивший свое 80-летие, в ходе общения с прессой заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. "Вы считаете, мне это нужно?" - в шутку спросил у журналистов президент.Комментаторы из США не оценили высказывание Байдена."Да, думаю, вам это нужно", - заявил пользователь MsAlicePalace."Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье", - указал JustThinkForOnce."Проверка головы важнее, чем проверка тела", - согласился Sulky1."Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме", - выразил мнение SmellTheRoses1."Джеки? Джеки, ты можешь встать?" – написал k_enn, напомнив о случае в сентябре, когда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе летом."Так смешно, что мы забыли посмеяться", - резюмировал IndependentByDesign.Восьмидесятилетний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221122/bayden-1833406923.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша
Американцев вывела из себя шутка Байдена
Американские читатели Daily Mail не оценили шутку Байдена о медицинском обследовании
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Американские читатели издания The Daily Mail отреагировали
на шутку президента Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра.
Ранее глава государства, на минувшей неделе отметивший свое 80-летие, в ходе общения с прессой заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. "Вы считаете, мне это нужно?" - в шутку спросил у журналистов президент.
Комментаторы из США
не оценили высказывание Байдена.
"Да, думаю, вам это нужно", - заявил пользователь MsAlicePalace.
"Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье", - указал JustThinkForOnce.
"Проверка головы важнее, чем проверка тела", - согласился Sulky1.
"Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме", - выразил мнение SmellTheRoses1.
"Джеки? Джеки, ты можешь встать?" – написал k_enn, напомнив о случае в сентябре, когда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе летом.
"Так смешно, что мы забыли посмеяться", - резюмировал IndependentByDesign.
Восьмидесятилетний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.