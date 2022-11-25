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Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/shturm-1834107104.html
Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой
Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой - РИА Новости, 25.11.2022
Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой
На учебных полигонах в Донецкой Народной Республике проходят занятия по тактической подготовке с вновь прибывшими военнослужащими, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:52
2022-11-25T08:59
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. На учебных полигонах в Донецкой Народной Республике проходят занятия по тактической подготовке с вновь прибывшими военнослужащими, передает корреспондент РИА Новости.Прибывшее в один из батальонов 1-й Славянской бригады пополнение проходит подготовку по тактике и тактической медицине. Бойцы изучают тактику ведения боя, учатся штурмовать укрепленные позиции противника."Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. То есть, это подразумевает под собой обучение личного состава - брать укрепленные, долговременные позиции противника, который он делал не один год", - рассказал агентству офицер народной милиции ДНР.Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. Находится под временной оккупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года. В период с 2014 по февраль 2022 года противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.
https://ria.ru/20221114/boepripasy-1831434172.html
авдеевка
донецк
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Подготовка штурмовиков 1-й Славянской бригады для взятия позиций противника под Авдеевкой
На полигонах в ДНР штурмовики 1-й Славянской бригады проходят тактическую подготовку для взятия позиций противника под Авдеевкой
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авдеевка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика
07:52 25.11.2022 (обновлено: 08:59 25.11.2022)
 
Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой

На полигонах в ДНР бойцы 1-й Славянской бригады готовятся к штурму позиций под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. На учебных полигонах в Донецкой Народной Республике проходят занятия по тактической подготовке с вновь прибывшими военнослужащими, передает корреспондент РИА Новости.
Прибывшее в один из батальонов 1-й Славянской бригады пополнение проходит подготовку по тактике и тактической медицине. Бойцы изучают тактику ведения боя, учатся штурмовать укрепленные позиции противника.
"Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. То есть, это подразумевает под собой обучение личного состава - брать укрепленные, долговременные позиции противника, который он делал не один год", - рассказал агентству офицер народной милиции ДНР.
Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. Находится под временной оккупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года. В период с 2014 по февраль 2022 года противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.
Рогозин о разработке высокоточных планирующих боеприпасах - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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