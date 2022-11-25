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Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой

Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой - РИА Новости, 25.11.2022

Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР готовятся к штурму позиций под Авдеевкой

На учебных полигонах в Донецкой Народной Республике проходят занятия по тактической подготовке с вновь прибывшими военнослужащими, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:52

2022-11-25T07:52

2022-11-25T08:59

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. На учебных полигонах в Донецкой Народной Республике проходят занятия по тактической подготовке с вновь прибывшими военнослужащими, передает корреспондент РИА Новости.Прибывшее в один из батальонов 1-й Славянской бригады пополнение проходит подготовку по тактике и тактической медицине. Бойцы изучают тактику ведения боя, учатся штурмовать укрепленные позиции противника."Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. То есть, это подразумевает под собой обучение личного состава - брать укрепленные, долговременные позиции противника, который он делал не один год", - рассказал агентству офицер народной милиции ДНР.Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. Находится под временной оккупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года. В период с 2014 по февраль 2022 года противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.

https://ria.ru/20221114/boepripasy-1831434172.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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Подготовка штурмовиков 1-й Славянской бригады для взятия позиций противника под Авдеевкой На полигонах в ДНР штурмовики 1-й Славянской бригады проходят тактическую подготовку для взятия позиций противника под Авдеевкой 2022-11-25T07:52 true PT1M52S

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авдеевка, донецк, донецкая народная республика