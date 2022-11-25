https://ria.ru/20221125/shtraf-1834267037.html

В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой

В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой - РИА Новости, 25.11.2022

В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой

В столице Финляндии Хельсинки впервые оштрафовали автомобилиста за использование шипованной резины зимой, сообщил в социальных сетях руководитель службы... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:26

2022-11-25T16:26

2022-11-25T17:58

авто

финляндия

хельсинки

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки впервые оштрафовали автомобилиста за использование шипованной резины зимой, сообщил в социальных сетях руководитель службы дорожного движения полиции города Деннис Пастерштейн.Ранее в 2022 году власти столицы решили провести трехлетний эксперимент, запретив на ряде улиц в центре города движение на автомобилях с шипованными покрышками, в том числе зимой. Целью исследования станет изучение влияния зимней резины на чистоту воздуха и шум.Использование шипованных шин обязательно для всех автомобилистов в Финляндии в зимних условиях и закреплено законом. Применять "шипы" разрешается с 1 ноября. Однако если погода переменчива или есть риск, что водитель в пути может столкнуться с зимними условиями на дороге, использование шипованных покрышек разрешается до начала ноября.

https://ria.ru/20221117/rezina-1832096120.html

финляндия

хельсинки

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, финляндия, хельсинки