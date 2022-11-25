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В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой
В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой - РИА Новости, 25.11.2022
В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой
В столице Финляндии Хельсинки впервые оштрафовали автомобилиста за использование шипованной резины зимой, сообщил в социальных сетях руководитель службы... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:26
2022-11-25T16:26
2022-11-25T17:58
авто
финляндия
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки впервые оштрафовали автомобилиста за использование шипованной резины зимой, сообщил в социальных сетях руководитель службы дорожного движения полиции города Деннис Пастерштейн.Ранее в 2022 году власти столицы решили провести трехлетний эксперимент, запретив на ряде улиц в центре города движение на автомобилях с шипованными покрышками, в том числе зимой. Целью исследования станет изучение влияния зимней резины на чистоту воздуха и шум.Использование шипованных шин обязательно для всех автомобилистов в Финляндии в зимних условиях и закреплено законом. Применять "шипы" разрешается с 1 ноября. Однако если погода переменчива или есть риск, что водитель в пути может столкнуться с зимними условиями на дороге, использование шипованных покрышек разрешается до начала ноября.
https://ria.ru/20221117/rezina-1832096120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, финляндия, хельсинки
Авто, Финляндия, Хельсинки
16:26 25.11.2022 (обновлено: 17:58 25.11.2022)
В Финляндии водителя оштрафовали за использование шипованных шин зимой
В Финляндии выписали первый в истории штраф за нарушение запрета на шипованные шины зимой
ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки впервые оштрафовали автомобилиста за использование шипованной резины зимой, сообщил в социальных сетях руководитель службы дорожного движения полиции города Деннис Пастерштейн.
"Вчера был наложен первый в Финляндии дорожный штраф за несоблюдение запрета на использование шипованных шин", — написал он.
Ранее в 2022 году власти столицы решили провести трехлетний эксперимент, запретив на ряде улиц в центре города движение на автомобилях с шипованными покрышками, в том числе зимой. Целью исследования станет изучение влияния зимней резины на чистоту воздуха и шум.
Использование шипованных шин обязательно для всех автомобилистов в Финляндии в зимних условиях и закреплено законом. Применять "шипы" разрешается с 1 ноября. Однако если погода переменчива или есть риск, что водитель в пути может столкнуться с зимними условиями на дороге, использование шипованных покрышек разрешается до начала ноября.