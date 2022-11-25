https://ria.ru/20221125/shkoly-1834103758.html

В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы

В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы - РИА Новости, 25.11.2022

В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы

Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T05:33

2022-11-25T05:33

2022-11-25T05:34

общество

василий орлов (губернатор)

татьяна голикова

сергей кравцов

россия

благовещенск

свободный

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.Орлов отметил, что еще одну школу на 528 мест возведут в Свободном. В 2022 году проектную документацию на нее корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. На строительство и оснащение школы направят свыше 1 миллиарда рублей, 477 миллионов из которых - из федерального бюджета, остальные – из областного и местного.Как рассказал губернатор, подрядчика для строительства школы в Свободном определят до 1 декабря. Стройку начнут в 2023 году, а сдадут школу 2024 году.По данным властей, сдачу школ в Благовещенске и Экимчане из-за наводнения 2021 года вынуждено перенесли на год.В ходе совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил слаженную работу правительства Приамурья в части возведения новых объектов образования, отмечают областные власти.

https://ria.ru/20221123/shkola-1833653497.html

россия

благовещенск

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общество, василий орлов (губернатор), татьяна голикова, сергей кравцов, россия, благовещенск, свободный