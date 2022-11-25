Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/shkoly-1834103758.html
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы - РИА Новости, 25.11.2022
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы
Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:33
2022-11-25T05:34
общество
василий орлов (губернатор)
татьяна голикова
сергей кравцов
россия
благовещенск
свободный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805405653_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_421031fd58bc296731c449b51d0fa7c1.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.Орлов отметил, что еще одну школу на 528 мест возведут в Свободном. В 2022 году проектную документацию на нее корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. На строительство и оснащение школы направят свыше 1 миллиарда рублей, 477 миллионов из которых - из федерального бюджета, остальные – из областного и местного.Как рассказал губернатор, подрядчика для строительства школы в Свободном определят до 1 декабря. Стройку начнут в 2023 году, а сдадут школу 2024 году.По данным властей, сдачу школ в Благовещенске и Экимчане из-за наводнения 2021 года вынуждено перенесли на год.В ходе совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил слаженную работу правительства Приамурья в части возведения новых объектов образования, отмечают областные власти.
https://ria.ru/20221123/shkola-1833653497.html
россия
благовещенск
свободный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805405653_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_ecf8dfec8bfc9edac3344d304603a695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий орлов (губернатор), татьяна голикова, сергей кравцов, россия, благовещенск, свободный
Общество, Василий Орлов (губернатор), Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Россия, Благовещенск, Свободный
05:33 25.11.2022 (обновлено: 05:34 25.11.2022)
 
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы

Губернатор Приамурья Орлов: две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в 2023 году

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиНовая школа
Новая школа - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Новая школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.
"По нацпроекту "Образование" в области построим три школы. В 2023 году сдадим две из них: на 1500 мест в Благовещенске и на 165 мест в Экимчане. За работой строителей можно наблюдать онлайн, на объектах установлены видеокамеры", - приводит слова губернатора правительство Приамурья.
Орлов отметил, что еще одну школу на 528 мест возведут в Свободном. В 2022 году проектную документацию на нее корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. На строительство и оснащение школы направят свыше 1 миллиарда рублей, 477 миллионов из которых - из федерального бюджета, остальные – из областного и местного.
Как рассказал губернатор, подрядчика для строительства школы в Свободном определят до 1 декабря. Стройку начнут в 2023 году, а сдадут школу 2024 году.
По данным властей, сдачу школ в Благовещенске и Экимчане из-за наводнения 2021 года вынуждено перенесли на год.
В ходе совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил слаженную работу правительства Приамурья в части возведения новых объектов образования, отмечают областные власти.
В Иванове построили новую начальную школу на 350 мест - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:25Ивановская область
В Иванове построили новую начальную школу на 350 мест
 
ОбществоВасилий Орлов (губернатор)Татьяна ГоликоваСергей КравцовРоссияБлаговещенскСвободный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала