https://ria.ru/20221125/shkoly-1834103758.html
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы - РИА Новости, 25.11.2022
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы
Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:33
2022-11-25T05:33
2022-11-25T05:34
общество
василий орлов (губернатор)
татьяна голикова
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россия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в Амурской области в 2023 году, сообщил губернатор Василий Орлов на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.Орлов отметил, что еще одну школу на 528 мест возведут в Свободном. В 2022 году проектную документацию на нее корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. На строительство и оснащение школы направят свыше 1 миллиарда рублей, 477 миллионов из которых - из федерального бюджета, остальные – из областного и местного.Как рассказал губернатор, подрядчика для строительства школы в Свободном определят до 1 декабря. Стройку начнут в 2023 году, а сдадут школу 2024 году.По данным властей, сдачу школ в Благовещенске и Экимчане из-за наводнения 2021 года вынуждено перенесли на год.В ходе совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил слаженную работу правительства Приамурья в части возведения новых объектов образования, отмечают областные власти.
https://ria.ru/20221123/shkola-1833653497.html
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общество, василий орлов (губернатор), татьяна голикова, сергей кравцов, россия, благовещенск, свободный
Общество, Василий Орлов (губернатор), Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Россия, Благовещенск, Свободный
05:33 25.11.2022 (обновлено: 05:34 25.11.2022)
В Приамурье по нацпроекту сдадут две новые школы
Губернатор Приамурья Орлов: две новые школы по нацпроекту "Образование" сдадут в 2023 году