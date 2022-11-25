https://ria.ru/20221125/seti-1834382579.html
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE - РИА Новости, 25.11.2022
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE
Федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:28
2022-11-25T23:28
2022-11-25T23:28
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE, следует из ее распоряжения."(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний.Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам"."Я горд проголосовать за имплементацию закона о безопасном оборудовании, который запрещает использование в сетях нашей страны не заслуживающего доверия оборудования. Это стало кульминацией межпартийной работы, которая... поможет повысить защищенность американцев, не давая враждебным правительствам использовать свой технологический экспорт для проникновения в наши сети", - говорится в заявлении члена комиссии Нэйтана Симингтона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, huawei technologies, zte
В мире, Технологии, США, Huawei Technologies, ZTE
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE
США запретили использовать в своих сетях телекоммуникационное оборудование от Huawei и ZTE
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE, следует из ее распоряжения.
"(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.
Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний.
Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам".
"Я горд проголосовать за имплементацию закона о безопасном оборудовании, который запрещает использование в сетях нашей страны не заслуживающего доверия оборудования. Это стало кульминацией межпартийной работы, которая... поможет повысить защищенность американцев, не давая враждебным правительствам использовать свой технологический экспорт для проникновения в наши сети", - говорится в заявлении члена комиссии Нэйтана Симингтона.