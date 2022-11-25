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США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE - РИА Новости, 25.11.2022
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США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE - РИА Новости, 25.11.2022
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE
Федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:28
2022-11-25T23:28
в мире
технологии
сша
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE, следует из ее распоряжения."(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний.Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам"."Я горд проголосовать за имплементацию закона о безопасном оборудовании, который запрещает использование в сетях нашей страны не заслуживающего доверия оборудования. Это стало кульминацией межпартийной работы, которая... поможет повысить защищенность американцев, не давая враждебным правительствам использовать свой технологический экспорт для проникновения в наши сети", - говорится в заявлении члена комиссии Нэйтана Симингтона.
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в мире, технологии, сша, huawei technologies, zte
В мире, Технологии, США, Huawei Technologies, ZTE
23:28 25.11.2022
 
США запретили использовать в своих сетях оборудование Huawei и ZTE

США запретили использовать в своих сетях телекоммуникационное оборудование от Huawei и ZTE

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei в Пекине
Логотип Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE, следует из ее распоряжения.
"(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.
Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний.
Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам".
"Я горд проголосовать за имплементацию закона о безопасном оборудовании, который запрещает использование в сетях нашей страны не заслуживающего доверия оборудования. Это стало кульминацией межпартийной работы, которая... поможет повысить защищенность американцев, не давая враждебным правительствам использовать свой технологический экспорт для проникновения в наши сети", - говорится в заявлении члена комиссии Нэйтана Симингтона.
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