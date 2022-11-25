https://ria.ru/20221125/servis-1834183184.html

Управление заказами на маркетплейсах появилось на платформе "Мой экспорт"

Управление заказами на маркетплейсах появилось на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 25.11.2022

Управление заказами на маркетплейсах появилось на платформе "Мой экспорт"

Личный кабинет на цифровой платформе "Мой экспорт" теперь позволяет компании управлять из одной точки разными аккаунтами одного международного маркетплейса или... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:58

2022-11-25T12:58

2022-11-25T12:58

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

алексей скляр

экономика

технологии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Личный кабинет на цифровой платформе "Мой экспорт" теперь позволяет компании управлять из одной точки разными аккаунтами одного международного маркетплейса или аккаунтами нескольких электронных площадок, в том числе и интернет-магазинов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Новый сервис по управлению заказами на маркетплейсах, который позволяет отслеживать, обрабатывать и отправлять заказы, просматривать статистику продаж на международных маркетплейсах, – бесплатный. Сейчас он работает в тестовом режиме и пока он позволяет управлять двумя маркетплейсами – Supl Biz и Wildberries, однако, постепенно количество подключенных площадок будет увеличиваться. Но уже сейчас к сервису экспортеры могут подключить аккаунты своих интернет-магазинов", - сообщает РЭЦ.По словам вице-президента центра по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексея Скляра, РЭЦ продолжает внедрять сервисы, которые позволяют российским компаниям эффективнее вести и развивать экспортную деятельность на торговых онлайн-площадках."Подключиться к сервису по управлению заказами на маркетплейсах может любой зарегистрированный на цифровой платформе пользователь, независимо от его экспортного опыта. Например, новичок может сначала воспользоваться нашими цифровыми сервисами по подбору маркетплейсов и выходу на них, а потом подключить аккаунты выбранных им для торговли интернет-площадок", - рассказал Скляр.Продвинутому экспортеру, который уже реализует свою продукцию на одной или нескольких площадках, также доступен новый сервис. Чтобы им воспользоваться, в личном кабинете необходимо подключить аккаунты, это занимает буквально несколько минут, а затем интегрировать карточки товаров с аккаунта маркетплейса в сервис. "Благодаря удобному интерфейсу проще управлять продажами, нежели заходить в аккаунты каждой торговой онлайн-площадки, а затем "вручную" сводить и сверять данные по ним", – добавил он.Так, экспортеру будет проще контролировать складские остатки по товарам. Это особенно актуально, когда одна позиция продается на нескольких маркетплейсах, а товары находятся на одном складе. Ситуация, когда, например, один товар купили на двух площадках, а его уже нет в достаточном количестве, сводится к минимуму.Также благодаря сервису можно получить прогноз складских остатков исходя из покупательской активности, посмотреть статистику по продажам по всем странам и отследить отправку почтовых отправлений. Сервис по управлению заказами на маркетплейсах интегрирован с сервисом почтовых отправлений. Кроме того, пользователь может подключить к сервису и своих поставщиков. Таким поставщикам будет доступна статистика по отгрузкам и другие данные. Таким образом, работа между партнерами становится более прозрачной, отметили в РЭЦ.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна.

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

https://ria.ru/20221027/ekonomiya-1827187004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, алексей скляр, экономика, технологии