https://ria.ru/20221125/serial-1834228887.html

В РПЦ прокомментировали решение Минкультуры по сериалу "Монастырь"

В РПЦ прокомментировали решение Минкультуры по сериалу "Монастырь" - РИА Новости, 25.11.2022

В РПЦ прокомментировали решение Минкультуры по сериалу "Монастырь"

РПЦ поддерживает решение Минкультуры РФ не выдавать прокатное удостоверение сериалу "Монастырь", заявил в пятницу зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:54

2022-11-25T14:54

2022-11-25T15:50

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. РПЦ поддерживает решение Минкультуры РФ не выдавать прокатное удостоверение сериалу "Монастырь", заявил в пятницу зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее Минкультуры РФ сообщило, что приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих. Позже кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала требований об отзыве прокатного разрешения сериала. Роскомнадзор, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение."Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что "особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию". Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном ключе… Нет сомнений, что решение министерства культуры будет поддержано большинством верующих Русской церкви, которые уже направляют жалобы против сериала "Монастырь", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.По его мнению, сценарий картины не содержит признаков преступления, предусмотренного ст.148 УК РФ ("Нарушение чувств верующих"), "но зато он содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская церковь последовательно выступает", и "формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве".Представитель Церкви рассказал, что летом 2022 года создатели фильма обращались в РПЦ с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано, так как "фильм, по нашей оценке, а также по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки"."Полномочия в области диалога с кинематографическим сообществом разделены исключительно между и Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, и Патриаршим советом по культуре и не делегируются кому бы то ни было, о чем мы уже заявляли ранее. Однако никакого интереса к диалогу с отделом по содержанию фильма создатели фильма - компания "Лунапарк" не проявила. Напротив, решив обойтись без нашей помощи, создатели фильма нашли возможность договориться о съемках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем, самостоятельно решающим вопрос допуска съемочной группы на объект", - пояснил Кипшидзе.По сюжету сериала "Монастрырь", москвичка Мария, ведущая разгульный образ жизни, ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре. Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.

https://ria.ru/20221125/serial-1834128721.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/ivleeva-1834065670.html

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вахтанг кипшидзе, россия, украина, русская православная церковь, религия, новости культуры